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"Незламна мама": еще 54 человека прошли психологическую реабилитацию от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь"

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Уже около 200 человек прошли психологическую реабилитацию от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь"
Уже около 200 человек прошли психологическую реабилитацию от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь"
Фото: metinvestholding.com

Еще одна группа из 54 женщин и их детей прошла программу психологической реабилитации "Незламна мама". Эту программу создали для тех, кто потерял близких, переселенцев и тех, чьи дома разрушила война. Разработали ее "Фонд Маша" и гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь". В общей сложности за три смены, партнером которых выступает "Метинвест", проект помог 194 женщинам и детям преодолеть травмы войны. Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Три недели участницы программы работали с психологами в пансионатах Западной Украины, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние. С мамами и детьми занимались по отдельному расписанию: проводили групповые и индивидуальные консультации и занятия, телесную терапию и артмастерскую. Две маскировочные сетки, сделанные участницами программы, уже переданы защитникам Украины в Бахмут, деньги от продаж картин из шерсти тоже поступят в поддержку ВСУ. Участницы программы расписали вазу из минометной гильзы, ставшую лотом на благотворительном аукционе "Спасаем жизнь", который состоялся 8 марта в Милане.

"16 декабря в наш дом в Кривом Роге попала российская ракета. Моя дочь с головой оказалась под завалом, ее ножки зажало плитой. Муж сам доставал ее. С тех пор чувство вины съедало меня, я начала бояться сирен, запретила детям находиться во время тревоги на улице. И только благодаря психологам "Незламної мами" я поняла, что не виновата. Что нужно продолжать жить, верить в лучшее. Мои дочери в лагере успокоились, повеселели. Нас лечило все: забота персонала, занятия с психологами, арттерапия и даже вид на горы", – говорит участница программы "Незламна мама" Марина Лемах.

В этом году проект "Незламна мама" намерен расширить помощь и привлечь в программу стабилизации психоэмоционального состояния еще 500 матерей и 500 детей.

"Психологическая помощь женщинам и детям – одно из основных направлений инициативы "Спасаем жизнь". Благодаря поддержке доноров в скором времени мы планируем привлечь к программе не только сотрудниц "Метинвеста", но и пострадавших от войны женщин и детей из регионов присутствия компании", – объяснил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Контекст:

Инициативу "Спасаем жизнь" создал "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тыс. человек на сумму €8,4 млн. Украинцы получили более 4 тыс. тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на €246 тыс.

Также совместно с проектом поддержки протезирования в Украине инициатива начала программу протезирования, которую на разных стадиях проходят 34 человека, перенесших ампутации конечностей. Семь из них уже получили протезы стоимостью до €30 тыс.

Теги: Метинвест, помощь, переселенцы, реабилитация, травма, психология, пострадавшие, родители, Юрий Рыженков
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