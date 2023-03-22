"Незламна мама": еще 54 человека прошли психологическую реабилитацию от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь"

Три недели участницы программы работали с психологами в пансионатах Западной Украины, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние. С мамами и детьми занимались по отдельному расписанию: проводили групповые и индивидуальные консультации и занятия, телесную терапию и артмастерскую. Две маскировочные сетки, сделанные участницами программы, уже переданы защитникам Украины в Бахмут, деньги от продаж картин из шерсти тоже поступят в поддержку ВСУ. Участницы программы расписали вазу из минометной гильзы, ставшую лотом на благотворительном аукционе "Спасаем жизнь", который состоялся 8 марта в Милане.

"16 декабря в наш дом в Кривом Роге попала российская ракета. Моя дочь с головой оказалась под завалом, ее ножки зажало плитой. Муж сам доставал ее. С тех пор чувство вины съедало меня, я начала бояться сирен, запретила детям находиться во время тревоги на улице. И только благодаря психологам "Незламної мами" я поняла, что не виновата. Что нужно продолжать жить, верить в лучшее. Мои дочери в лагере успокоились, повеселели. Нас лечило все: забота персонала, занятия с психологами, арттерапия и даже вид на горы", – говорит участница программы "Незламна мама" Марина Лемах.

В этом году проект "Незламна мама" намерен расширить помощь и привлечь в программу стабилизации психоэмоционального состояния еще 500 матерей и 500 детей.

"Психологическая помощь женщинам и детям – одно из основных направлений инициативы "Спасаем жизнь". Благодаря поддержке доноров в скором времени мы планируем привлечь к программе не только сотрудниц "Метинвеста", но и пострадавших от войны женщин и детей из регионов присутствия компании", – объяснил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.