В Италии заявили, что "Вагнер" стоит за наплывом нелегальных мигрантов из Африки

По мнению министра обороны Гвидо Крозетто, это происходит в рамках стратегии Москвы по ответным действиям против стран, поддерживающих Украину. По его словам "Вагнер" использует для этого свое влияние в африканских странах.
На запрос Reuters владелец "Вагнера" Евгений Пригожин ответил голосовым сообщением в Telegram.
"Мы понятия не имеем, что происходит с миграционным кризисом, нас это не волнует, у нас своих дел куча", – заявил Пригожин и высказался в адрес Крозетто нецензурным словом.
По данным министерства внутренних дел Италии, в этом году в страну прибыло около 20 тыс. человек по сравнению с 6100 за тот же период 2022 года. Проблема миграции оказывает давление на правое правительство, отмечает Reuters.
Силы "Вагнера" обвиняются в действиях в нескольких африканских странах, включая Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику.
ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные, активно принимает участие в боевых действиях в Украине. Боевики "Вагнера" являются основной атакующей силой РФ под Бахмутом Донецкой области.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.
26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели дополнительные санкции против нее.
26 февраля Евросоюз ввел санкции против лиц, связанных с ЧВК "Вагнер".