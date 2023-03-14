В Италии заявили, что "Вагнер" стоит за наплывом нелегальных мигрантов из Африки

По мнению министра обороны Гвидо Крозетто, это происходит в рамках стратегии Москвы по ответным действиям против стран, поддерживающих Украину. По его словам "Вагнер" использует для этого свое влияние в африканских странах.

На запрос Reuters владелец "Вагнера" Евгений Пригожин ответил голосовым сообщением в Telegram.

"Мы понятия не имеем, что происходит с миграционным кризисом, нас это не волнует, у нас своих дел куча", – заявил Пригожин и высказался в адрес Крозетто нецензурным словом.

По данным министерства внутренних дел Италии, в этом году в страну прибыло около 20 тыс. человек по сравнению с 6100 за тот же период 2022 года. Проблема миграции оказывает давление на правое правительство, отмечает Reuters.

Силы "Вагнера" обвиняются в действиях в нескольких африканских странах, включая Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику.