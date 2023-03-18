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Большой бизнес Италии поможет отстраивать Украину после войны – заявление компаний

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На благотворительном вечере гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" в Милане подвели итоги работы за год и провели аукцион
На благотворительном вечере гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" в Милане подвели итоги работы за год и провели аукцион
Фото: metinvest.media

Крупные металлургические, энергетические, транспортные компании и организации предпринимателей Италии готовы помочь Украине восстанавливать разрушенную инфраструктуру, жилье и промышленность после войны России против Украины. Такое намерение выразили руководители итальянского бизнеса во время панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны, которая состоялась в Милане, сообщили 17 марта в пресс-службе группы "Метинвест".

Дискуссия состоялась на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на войне украинцев, организованном гуманитарной инициативой группы "Метинвест" "Спасаем жизнь". Генеральный директор компании Юрий Рыженков поблагодарил итальянских бизнесменов за поддержку и призвал приобщиться к восстановлению Украины.

"Я был бы рад видеть вас среди тех технологий и ноу-хау, которые станут частью восстановления Украины, а "Метинвест" будет вашим партнером в этой задаче", – отметил он.

Свою готовность помочь с послевоенным восстановлением Украины выразили представители транспортной и энергетической отраслей Италии.

"Не только мы в судоходном бизнесе, но все остальные предприниматели Италии будут готовы помочь восстановить Украину после войны. Это наша обязанность – внести свой вклад в восстановление Украины", – заверил президент транспортной компании Fratelli Cosulich Аугусто Косулич.

Руководитель бизнес-подразделения генерации и трейдинга A2A Group Лоренцо Джуссани отметил, что восстановление Украины будет происходить через развитие энергетики и дальнейшую интеграцию в энергетический рынок ЕС.

"Мы хорошо знаем, что европейский рынок будет инвестировать много денег в энергетику. И у Украины будут большие возможности в этой области. Европейские страны, в частности Италия, могут нас поддержать в этом", – добавил он.

Президент Confindustria Карло Бономи подчеркнул, что будущее начинается с восстановления, и итальянский вклад может оказаться решающим на таких рынках, как рынок стали. В частности, Confindustria договорилась о создании условий для восстановления разрушенной войной инфраструктуры, привлечении инвестиций и укреплении промышленного сотрудничества между странами.

Конфедерация работает с правительством, чтобы определить приоритетные инструменты для совместной работы, начиная со сталелитейной отрасли, завершая секторами промышленного партнерства: логистики, технологий и аэрокосмической отрасли.

На благотворительном вечере гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" в Милане подвели итоги работы за год и провели аукцион. На нем удалось собрать €300 тысяч, они будут направлены на протезирование и реабилитацию пострадавших на войне украинцев.

Теги: транспорт, Украина, Италия, инвестиции, энергетика, промышленность, Метинвест, металлургия, Милан, технологии, инфраструктура, сотрудничество, Юрий Рыженков, восстановление
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