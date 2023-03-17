Шмыгаль поблагодарил Латвию за решение участвовать в восстановлении Украины и заявил, что обе страны будут развивать новые логистические пути

Об этом Шмыгаль проинформировал в Facebook.

"Украина и Латвия будут развивать новые логистические пути. В ходе встречи… мы договорились укреплять и развивать наши торгово-экономические отношения, – написал глава правительства. – Украина является частью европейской системы TEN-T, и это открывает нам возможность совместно с Латвией, другими балтийскими странами и Польшей работать над новыми логистическими путями и направлениями. Это перспектива для многосторонней кооперации и изменения логистики на европейском континенте".

Шмыгаль выразил благодарность Латвии за решение участвовать в проектах послевоенного восстановления инфраструктуры Черниговской области.

"Совместными усилиями восстановим Украину и безопасность по всей Европе", – подчеркнул премьер.

Украина уже получила от Латвии военной помощи на сумму более €300 млн, отметил на совместном с Кариньшем брифинге Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

Премьер Украины также поблагодарил за утверждение нового пакета помощи, в результате чего эта сумма достигнет €370 млн, или более 1% ВВП Латвии.

По словам Кариньша, процедура вступления Украины в ЕС должна начаться в 2023 году. Только членство Украины в ЕС и НАТО даст залог для устойчивого мира и безопасности во всей Европе, добавил он.

Кариньш сообщил, что прибыл в Киев 16 марта, чтобы "еще раз заявить о непоколебимой поддержке Латвией Украины столько, сколько потребуется".

В столице Украины он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.