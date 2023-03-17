Шмыгаль поблагодарил Латвию за решение участвовать в восстановлении Украины и заявил, что обе страны будут развивать новые логистические пути

Об этом Шмыгаль проинформировал в Facebook.
"Украина и Латвия будут развивать новые логистические пути. В ходе встречи… мы договорились укреплять и развивать наши торгово-экономические отношения, – написал глава правительства. – Украина является частью европейской системы TEN-T, и это открывает нам возможность совместно с Латвией, другими балтийскими странами и Польшей работать над новыми логистическими путями и направлениями. Это перспектива для многосторонней кооперации и изменения логистики на европейском континенте".
Шмыгаль выразил благодарность Латвии за решение участвовать в проектах послевоенного восстановления инфраструктуры Черниговской области.
"Совместными усилиями восстановим Украину и безопасность по всей Европе", – подчеркнул премьер.
Украина уже получила от Латвии военной помощи на сумму более €300 млн, отметил на совместном с Кариньшем брифинге Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.
Премьер Украины также поблагодарил за утверждение нового пакета помощи, в результате чего эта сумма достигнет €370 млн, или более 1% ВВП Латвии.
По словам Кариньша, процедура вступления Украины в ЕС должна начаться в 2023 году. Только членство Украины в ЕС и НАТО даст залог для устойчивого мира и безопасности во всей Европе, добавил он.
Кариньш сообщил, что прибыл в Киев 16 марта, чтобы "еще раз заявить о непоколебимой поддержке Латвией Украины столько, сколько потребуется".
В столице Украины он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, в том числе беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".
Кариньш возглавил правительство Латвии в декабре 2022 года.