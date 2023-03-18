Глава Кабмина Украины: Имеем важный сигнал от Еврокомиссии по продлению "экономического безвиза" с ЕС

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"В прошлом году Украина… получила "экономический безвиз" с ЕС. Теперь имеем важный сигнал от Европейской комиссии по его продлению. Совет министров экономики и финансов ЕС предложил продолжить приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год, – сказал Шмыгаль. – В 2022 году украинский экспорт в Европу составил почти $28 млрд... Поэтому продление "экономического безвиза", над которым мы работаем, – это существенная поддержка украинского бизнеса и важный шаг для восстановления нашей экономики".
4 июня 2022 года вступил в силу регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин. Приостановка распространяется на пошлины для промышленной продукции, систему входных цен для фруктов и овощей, все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины, глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.
"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики Украины.
Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла 2 февраля 2023 года в Киеве, что Еврокомиссия предложит продлить на год отмену всех пошлин на экспорт из Украины в ЕС.