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Глава Кабмина Украины: Имеем важный сигнал от Еврокомиссии по продлению "экономического безвиза" с ЕС

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Продление "экономического безвиза" с ЕС "важный шаг для восстановления экономики" Украины, отметил Шмыгаль
Продление "экономического безвиза" с ЕС – "важный шаг для восстановления экономики" Украины, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Более половины внешней торговли Украины ориентировано на европейский рынок.

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.  

"В прошлом году Украина… получила "экономический безвиз" с ЕС. Теперь имеем важный сигнал от Европейской комиссии по его продлению. Совет министров экономики и финансов ЕС предложил продолжить приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год, – сказал Шмыгаль. – В 2022 году украинский экспорт в Европу составил почти $28 млрд... Поэтому продление "экономического безвиза", над которым мы работаем, – это существенная поддержка украинского бизнеса и важный шаг для восстановления нашей экономики".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/743883100797559/

Контекст:

4 июня 2022 года вступил в силу регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин. Приостановка распространяется на пошлины для промышленной продукции, систему входных цен для фруктов и овощей, все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины, глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики Украины.

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла 2 февраля 2023 года в Киеве, что Еврокомиссия предложит продлить на год отмену всех пошлин на экспорт из Украины в ЕС.

Теги: Украина, Еврокомиссия, экономика, бизнес, правительство, экспорт, пошлины, торговля, Евросоюз, квоты, рынок, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, ЕС, восстановление
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