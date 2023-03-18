Глава Кабмина Украины: Имеем важный сигнал от Еврокомиссии по продлению "экономического безвиза" с ЕС

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"В прошлом году Украина… получила "экономический безвиз" с ЕС. Теперь имеем важный сигнал от Европейской комиссии по его продлению. Совет министров экономики и финансов ЕС предложил продолжить приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год, – сказал Шмыгаль. – В 2022 году украинский экспорт в Европу составил почти $28 млрд... Поэтому продление "экономического безвиза", над которым мы работаем, – это существенная поддержка украинского бизнеса и важный шаг для восстановления нашей экономики".