"Не чувствую угрозы". Министр обороны Италии не верит, что Медведев заказал вагнеровцам его убийство

Крозетто уверен, что "дальше откровенных оскорблений никто и никогда не пойдет" Фото: EPA

"Хочу повторить, чтобы не разжигать еще один бесполезный повод для конфликта: я не чувствую угрозы и я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще", – написал он.

Министр уверен, что "если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба", он бы обязательно был проинформирован о них, но никогда не получал таких отчетов.

Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me.

Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 16, 2023

По его словам, информация в СМИ – "один из многих тревожных сигналов", которые ежедневно появляются из разных источников. Власти проверяют их, но Крозетто уверен, что "дальше откровенных оскорблений никто и никогда не пойдет".

Sono assolutamente tranquillo,

Penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte,

verificano e spesso archiviano.

Sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 15, 2023