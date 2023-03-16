"Не чувствую угрозы". Министр обороны Италии не верит, что Медведев заказал вагнеровцам его убийство

"Хочу повторить, чтобы не разжигать еще один бесполезный повод для конфликта: я не чувствую угрозы и я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще", – написал он.
Министр уверен, что "если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба", он бы обязательно был проинформирован о них, но никогда не получал таких отчетов.
Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me.— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 16, 2023
Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto.
По его словам, информация в СМИ – "один из многих тревожных сигналов", которые ежедневно появляются из разных источников. Власти проверяют их, но Крозетто уверен, что "дальше откровенных оскорблений никто и никогда не пойдет".
Sono assolutamente tranquillo,— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 15, 2023
Penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte,
verificano e spesso archiviano.
Sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti.
Медведев в конце января в Telegram назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о том, что поставка Украине бронетехники и другого оружия является "предотвращением третьей мировой".
13 марта Крозетто обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса в Средиземноморье, его цитирует Reuters. По мнению главы минобороны Италии, "экспоненциальный рост миграционного явления, отходящего от африканских берегов, в значительной степени является также частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение ЧВК "Вагнер", используя свой значительный вес в некоторых африканских странах".
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в тот же день его пресс-службой, назвал Крозетто "абсолютным мудаком", призвав обратить внимание на свою страну.
15 марта газета Il Foglio заявила, что, по ее информации, еще за неделю до того разведка Италии сообщила правительству, что Кремль планирует покушение на Крозетто. Медведев якобы "заказал" министра компании "Вагнер" за $15 млн.