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"Не чувствую угрозы". Министр обороны Италии не верит, что Медведев заказал вагнеровцам его убийство

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Крозетто уверен, что "дальше откровенных оскорблений никто и никогда не пойдет"
Крозетто уверен, что "дальше откровенных оскорблений никто и никогда не пойдет"
Фото: EPA

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отрицает информацию СМИ, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заказал наемникам ЧВК "Вагнер" его убийство. Об этом министр написал в Twitter 16 марта.

"Хочу повторить, чтобы не разжигать еще один бесполезный повод для конфликта: я не чувствую угрозы и я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще", – написал он.

Министр уверен, что "если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба", он бы обязательно был проинформирован о них, но никогда не получал таких отчетов. 

По его словам, информация в СМИ – "один из многих тревожных сигналов", которые ежедневно появляются из разных источников. Власти проверяют их, но Крозетто уверен, что "дальше откровенных оскорблений никто и никогда не пойдет".

Контекст:

Медведев в конце января в Telegram назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о том, что поставка Украине бронетехники и другого оружия является "предотвращением третьей мировой".

13 марта Крозетто обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса в Средиземноморье, его цитирует Reuters. По мнению главы минобороны Италии, "экспоненциальный рост миграционного явления, отходящего от африканских берегов, в значительной степени является также частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение ЧВК "Вагнер", используя свой значительный вес в некоторых африканских странах".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в тот же день его пресс-службой, назвал Крозетто "абсолютным мудаком", призвав обратить внимание на свою страну.

15 марта газета Il Foglio заявила, что, по ее информации, еще за неделю до того разведка Италии сообщила правительству, что Кремль планирует покушение на Крозетто. Медведев якобы "заказал" министра компании "Вагнер" за $15 млн.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Италия, покушение, угрозы, ЧВК Вагнер, Гвидо Кросетто
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