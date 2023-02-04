Офис президента Украины о заявлениях из РФ: Всегда игнорируйте Медведева

"Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым – Украина. Поэтому угрозы официальных лиц России об "ударах возмездия" – это только фиксация намерения совершать массовые убийства и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева", – написал он.

Міжнародне право чітке. * може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим – * .

Тому погрози офіційних осіб Рф про «удари відплати» – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі Рф. Завжди ігноруйте Медведєва. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 4, 2023

Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое цитирует РБК, заявил, что в случае, если украинские военные атакуют российские объекты в оккупированном Крыму, о переговорах речи не будет, а со стороны РФ возможны будут некие "удары возмездия".