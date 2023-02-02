ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Италии сообщил, что новый пакет помощи Украине, вероятно, будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Министр не сообщил подробности нового пакета помощи для Украины
Министр не сообщил подробности нового пакета помощи для Украины
Фото: EPA

Новый пакет военной помощи Италии для Украины, вероятно, будет включать "оружие защиты от российских ракетных атак". Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто в эфире CNN 1 февраля.

Он отметил, что Италия привержена выполнению запросов Украины на поставку оружия для укрепления своей обороны. В то же время сообщить подробности министр отказался.

Кросетто также сказал, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.

В пресс-службе минобороны Италии каналу сообщили, что страна работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Премьер-министр Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.

Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Италия, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Гвидо Кросетто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Галина ГРИШИНА
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась топлес на пляже
Квиткова снялась топлес на пляже
Галина ГРИШИНА
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Галина ГРИШИНА
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
Галина ГРИШИНА
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (157702)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (93591)
3
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (88009)
4
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (60421)
5
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (48361)
6
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (47481)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33686) G
8
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (33331)
 
 
 
 