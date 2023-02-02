Министр обороны Италии сообщил, что новый пакет помощи Украине, вероятно, будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ

Он отметил, что Италия привержена выполнению запросов Украины на поставку оружия для укрепления своей обороны. В то же время сообщить подробности министр отказался.
Кросетто также сказал, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.
В пресс-службе минобороны Италии каналу сообщили, что страна работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Премьер-министр Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.
Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.