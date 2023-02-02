Министр обороны Италии сообщил, что новый пакет помощи Украине, вероятно, будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ

Он отметил, что Италия привержена выполнению запросов Украины на поставку оружия для укрепления своей обороны. В то же время сообщить подробности министр отказался.

Кросетто также сказал, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.

В пресс-службе минобороны Италии каналу сообщили, что страна работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.