Медведев заказал ЧВК "Вагнер" покушение на главу минобороны Италии, пообещав $15 млн – СМИ со ссылкой на разведку

Об этом 15 марта написала Il Foglio (полный текст статьи доступен по подписке), ее цитирует "Европейская правда".
Il Foglio отмечает, что итальянские спецслужбы перехватили просьбу экс-президента РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к ЧВК "Вагнер" о покушении на Крозетто за $15 млн.
Осуществить покушения на главу минобороны Италии вагнеровцы могли бы за счет одной из двух своих ячеек в Сербии или Эстонии, подчеркнуло издание со ссылкой на разведку.
Медведев в конце января в Telegram назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о том, что поставка Украине бронетехники и другого оружия есть "предотвращением Третьей мировой".
13 марта Крозетто обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса в Средиземноморье, его цитирует Reuters. По мнению главы минобороны Италии, "экспоненциальный рост миграционного явления, отходящего от африканских берегов, в значительной степени является также частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение "Вагнера", используя свой значительный вес в некоторых африканских странах".
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram его пресс-службой, назвал Крозетто "абсолютным мудаком", призвав обратить внимание на свою страну.