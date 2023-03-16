Медведев заказал ЧВК "Вагнер" покушение на главу минобороны Италии, пообещав $15 млн – СМИ со ссылкой на разведку

Медведев в конце января назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о поставках вооружения Украине Фото: EPA

Об этом 15 марта написала Il Foglio (полный текст статьи доступен по подписке), ее цитирует "Европейская правда".

Il Foglio отмечает, что итальянские спецслужбы перехватили просьбу экс-президента РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к ЧВК "Вагнер" о покушении на Крозетто за $15 млн.

Осуществить покушения на главу минобороны Италии вагнеровцы могли бы за счет одной из двух своих ячеек в Сербии или Эстонии, подчеркнуло издание со ссылкой на разведку.