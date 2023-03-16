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Медведев заказал ЧВК "Вагнер" покушение на главу минобороны Италии, пообещав $15 млн – СМИ со ссылкой на разведку

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Медведев в конце января назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о поставках вооружения Украине
Медведев в конце января назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о поставках вооружения Украине
Фото: EPA

Разведка Италии около 10 дней назад сообщила правительству о том, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны страны Гвидо Крозетто.

Об этом 15 марта написала Il Foglio (полный текст статьи доступен по подписке), ее цитирует "Европейская правда".

Il Foglio отмечает, что итальянские спецслужбы перехватили просьбу экс-президента РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к ЧВК "Вагнер" о покушении на Крозетто за $15 млн.

Осуществить покушения на главу минобороны Италии вагнеровцы могли бы за счет одной из двух своих ячеек в Сербии или Эстонии, подчеркнуло издание со ссылкой на разведку.

Контекст:

Медведев в конце января в Telegram назвал Крозетто "редким чудаком на букву "м" после его слов о том, что поставка Украине бронетехники и другого оружия есть "предотвращением Третьей мировой".

13 марта Крозетто обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса в Средиземноморье, его цитирует Reuters. По мнению главы минобороны Италии, "экспоненциальный рост миграционного явления, отходящего от африканских берегов, в значительной степени является также частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение "Вагнера", используя свой значительный вес в некоторых африканских странах".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram его пресс-службой, назвал Крозетто "абсолютным мудаком", призвав обратить внимание на свою страну.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Эстония, Италия, Кремль, правительство, Сербия, разведка, покушение, спецслужбы, ЧВК Вагнер, безопасность, Евгений Пригожин
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