Красный Крест запустил в Украине новый проект: ветеранам и людям с инвалидностью будут выплачивать по 4 тыс. грн в месяц

Об этом вицепрезидент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко рассказал в комментарии "Укринформу" 23 марта.

"Мы запустили новую программу. Платим по 4 тыс. грн в месяц людям с инвалидностью первой и второй группы, участникам войны. Профинансируем всех имеющихся таких людей, – сказал он. – Предварительно мы оценивали эту программу примерно в полмиллиарда гривен. А сколько реально будет – трудно сказать, но обеспечим всех".

По его словам, в рамках программы определенное количество заявок уже приняли, потом их прием приостановили, чтобы Минветеранов и территориальные органы могли обработать заявки и выплатить первые транши.

"Со вчерашнего дня возобновили прием документов и заявок на продолжение этой программы для новых участников", – добавил Розенко.

Кроме того, Общество Красного Креста выплачивает по 2 тыс. грн внутренне перемещенным лицам, напомнил он.