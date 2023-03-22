Жители освобожденных от оккупантов территорий получат выплаты от международных доноров до конца апреля – Верещук

Верещук: Люди, которые пережили оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля Фото: minre.gov.ua

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила на заседании координационного штаба по вопросам оккупированных территорий, информирует пресс-служба Минреинтеграции.

"Люди, которые пережили оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола", – казала она.

В министерстве отметили, что сейчас такую помощь получают жители деоккупированной территории Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Выплаты украинцы получают через "Укрпошту".

"Международные доноры заверили, что потребность в выплате финансовой помощи будет полностью закрыта", – отметили авторы релиза.

На получение разовой финансовой помощи в размере 1200 грн от Красного Креста и 2200 грн от Международной организации по миграции может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации, напомнили в Минреинтеграции.