ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители освобожденных от оккупантов территорий получат выплаты от международных доноров до конца апреля – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук: Люди, которые пережили оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля
Верещук: Люди, которые пережили оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля
Фото: minre.gov.ua

Жители деоккупированных территорий Украины получат выплаты от международных партнеров Украины до конца апреля.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила на заседании координационного штаба по вопросам оккупированных территорий, информирует пресс-служба Минреинтеграции.

"Люди, которые пережили оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола", – казала она.

В министерстве отметили, что сейчас такую помощь получают жители деоккупированной территории Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Выплаты украинцы получают через "Укрпошту". 

"Международные доноры заверили, что потребность в выплате финансовой помощи будет полностью закрыта", – отметили авторы релиза. 

На получение разовой финансовой помощи в размере 1200 грн от Красного Креста и 2200 грн от Международной организации по миграции может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации, напомнили в Минреинтеграции. 

Контекст:

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) тоже выплачивает помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: миграция, оккупация, социальные выплаты, помощь, Ирина Верещук, реинтеграция, выплаты, пострадавшие, финансы, вице-премьер, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пластический хирург, оперировавший жену Пвлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Пвлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Галина ГРИШИНА
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (124540)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (119142)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (111864)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (92425)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (67633)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (64632)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (39001)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (34292)
 
 
 
 