Ракетный обстрел Ржищева: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, а также о психологической помощи.
Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии, независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в Фонд по бесплатному номеру 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер Фонда.
В ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.
Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены общежития и здание техникума. Погибли три человека, по данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из общежития, более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба пятерых неизвестна.
Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".