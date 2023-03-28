Украинцам в марте выплатили 5,7 млрд грн субсидий и льгот

Об этом проинформировала 28 марта пресс-служба ПФУ.

Еще 2,11 млрд грн фонд направил в марте на страховые выплаты (в том числе больничные).

Ранее назначенные субсидии государство перестанет выплачивать украинцам в апреле – на новый сезон из будут рассчитывать заново, напоминает портал "ГазПравда".

Портал рекомендует украинцам, которые получают субсидии и не хотят потерять их в следующем сезоне, рассчитаться до 1 мая со всеми долгами по коммунальным услугам (если они есть). Кроме того, "ГазПравда" напоминает, что на следующий сезон размер субсидий будет рассчитываться в том числе с учетом индексации пенсий.