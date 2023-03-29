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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минветеранов ожидает, что в 2023 году жильем за счет госбюджета будет обеспечено 2 тыс. ветеранов и семей погибших воинов

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В Минветеранов рассказали о планах по обеспечению жильем ветеранов
В Минветеранов рассказали о планах по обеспечению жильем ветеранов
Фото: depositphotos.com

Министерство по делам ветеранов ожидает, что в 2023 году за счет бюджетных средств жильем будет обеспечено около 2 тыс. ветеранов и семей погибших или умерших защитников Украины.

Об этом директор Департамента социальной защиты Минветеранов Руслан Приходько заявил во время общения с представителями органов местной власти 28 марта, информирует пресс-служба министерства. 

"Минветеранов ожидает от местных органов социальной защиты потребность в выплате денежной компенсации за жилье, чтобы подготовить распределение средств и направить их в местные бюджеты для дальнейшей выплаты получателям. Ожидаем, что в 2023 году жильем за счет средств государственного бюджета будет обеспечено ориентировочно 2 тыс. ветеранов и семей погибших (умерших) воинов", – сказал он. 

Согласно релизу, во встрече (она прошла в онлайн-формате) приняли участие более 300 представителей разных регионов Украины. 

Цель встречи – проинформировать об изменениях в порядке выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами или семьями погибших военнослужащих. 

"В частности, создан механизм реализации права на получение денежной компенсации получателями, которым такая компенсация была назначена в 2018–2022 годах и до сих пор не выплачена, и которые после полномасштабного вторжения России вынужденно переместились с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной Россией, по месту нахождения на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ. По четырем бюджетным программам в 2023 году на это предусмотрено 5,5 млрд грн", – говорится в релизе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ветераны, вторжение, жилье, выплаты, военнослужащий, погибшие, Министерство по делам ветеранов, компенсация
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