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Минсоцполитики заявило о создании инструмента, обеспечивающего прозрачность выплат по программе "єДопомога"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дашборд доступен на украинском и английском языках
Дашборд доступен на украинском и английском языках
Фото: msp.gov.ua

Министерство социальной политики заявляет о создании цифрового инструмента – дашборда, – обеспечивающего прозрачность предоставления финансовой помощи украинцам от международных доноров.

Об этом министерство сообщило в пресс-релизе, опубликованном 28 марта. 

"Дашборд позволяет воспользоваться мультифильтрацией и увидеть подробную информацию по заявлениям, поданным через платформу "єДопомога" на получение выплаты от международной организации, а также можно увидеть количественные данные по уже полученной помощи", – говорится в релизе. 

Замглавы Минсоцполитики Константин Кошеленко считает, что создание дашборда – важный шаг "в обеспечении открытости и прозрачности в оказании помощи от международных организаций".

"Международные организации смогут быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся украинцам, ведь [дашборд] предоставит организациям возможность узнать, сколько украинцев определенной категории нуждаются в помощи, и более эффективно и рационально спланировать и направить свою финансовую поддержку лицам, пострадавшим в результате военной агрессии. Также лица, которые подали заявления, могут следить за процессом оказания помощи международными организациями", – говорится в релизе. 

Кошеленко отметил, что этот инструмент планируют развивать и добавлять в него новые аналитические возможности. 

"В частности, планируется добавлять данные о среднем размере выплат, распределении заявителей по регионам и другие полезные данные для анализа и совершенствования системы оказания помощи. Создание этого дашборда стало возможным благодаря успешному внедрению Единой информационной системы социальной сферы, которая повысила уровень автоматизации процессов предоставления социальных услуг и способствует более эффективному контролю за их распределением", – добавил он. 

Дашборд доступен по этой ссылке (на украинском и английском языках).

Теги: социальные выплаты, Министерство социальной политики, помощь, украинцы, выплаты, финансы
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