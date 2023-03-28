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ДЕНЬГИ

В марте более 10,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий в среднем на 600 грн – Шмыгаль

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Шмыгаль сообщил, что по результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%
Шмыгаль сообщил, что по результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%
Фото: bank.gov.ua

В марте Кабмин провел индексацию пенсий для более чем 10,5 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 марта на заседании правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны", – заявил он.

По словам Шмыгаля, по состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены.

"По результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 млн украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 грн", – сообщил глава правительства.

Теперь, по его словам, средний размер пенсии в Украине составляет 5200 грн.

"Мы также провели повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил 1000 грн. Теперь в апреле будет проведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тыс. украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

В 2023 году прожиточный минимум в Украине составляет на одно лицо в расчете на месяц – 2589 грн, для детей до шести лет – 2272 грн, для детей от шести до 18 лет – 2833 грн, для трудоспособных лиц – 2684 грн, для лиц, утративших трудоспособность, – 2093 грн. При этом размер минимальной пенсии составляет 2093 грн, а максимальной – 20 930 грн.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

С 1 марта пенсии для 10,5 млн украинцев повысились на 100–1500 грн, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: правительство, пенсии, война России против Украины, выплаты, Денис Шмыгаль, Кабмин
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