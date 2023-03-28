В марте более 10,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий в среднем на 600 грн – Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что по результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20% Фото: bank.gov.ua

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны", – заявил он.

По словам Шмыгаля, по состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены.

"По результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 млн украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 грн", – сообщил глава правительства.

Теперь, по его словам, средний размер пенсии в Украине составляет 5200 грн.

"Мы также провели повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил 1000 грн. Теперь в апреле будет проведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тыс. украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", – сказал Шмыгаль.