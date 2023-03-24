Размер пенсий в Украине должен быть не ниже прожиточного минимума – решение Конституционного суда

"Конституционный суд Украины защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума", – говорится в сообщении.

Как отмечается, что КС признал неконституционными предписания абзацев четвертого, пятого части второй ст. 70 закона "Об исполнительном производстве", абзацев третьего, четвертого части второй ст. 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в том, что они делают невозможной выплату в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, являющегося основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.

"Суд указал, что оспариваемые предписания закона № 1404 и закона № 1058, которыми для обращения взыскания в исполнительном производстве установлены допустимые размеры отчислений в процентном соотношении с пенсий должника, приводят к выплате пенсии, являющейся основным источником существования, даже прожиточного минимума установленного законом. Таким образом, человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения", – заявили в суде.

КС пришел к выводу, что оспариваемые предписания закона "Об исполнительном производстве" и закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" являются неисполнением государством своей положительной обязанности обеспечить минимальную социальную защиту человеку в соответствии с предписаниями части третьей ст. 46 Конституции, что отрицает человеческое достоинство как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, а следовательно, не соответствует предписаниям ст. 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 основного закона.