Финансовую помощь в рамках проекта Красного Креста и Минветеранов получили 10 тыс. украинцев – Лапутина

Об этом министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала в эфире национального телемарафона, сообщил "Укринформ" 27 марта.
"Мы уже произвели выплаты 10 тыс. таких лиц. Сейчас снова люди подают на это заявки, средства в программе есть", – сказала она.
По словам Лапутиной, речь о программе, в рамках которой ветеранам и людям с инвалидностью выплачивают по 4 тыс. грн в месяц.
Кроме того, министр рассказала, что в Украине на законодательном уровне планируют закрепить финансирование программы по поддержке ветеранского бизнеса (на прошлой неделе министерство вместе с благотворительными организациями запустили такую грантовую конкурсную программу, заявки для участия в которой можно подавать до 10 апреля).
Заявки для получения помощи от Красного Креста принимают на сайте eveteran.gov.ua. Пресс-служба Минветеранов публиковала видео с пошаговой инструкцией, как подать заявку. Также там есть перечень документов, необходимых для подачи заявки.