Финансовую помощь в рамках проекта Красного Креста и Минветеранов получили 10 тыс. украинцев – Лапутина

Лапутина: Сейчас снова люди подают заявки, средства в программе есть Фото: mva.gov.ua

Об этом министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала в эфире национального телемарафона, сообщил "Укринформ" 27 марта.

"Мы уже произвели выплаты 10 тыс. таких лиц. Сейчас снова люди подают на это заявки, средства в программе есть", – сказала она.

По словам Лапутиной, речь о программе, в рамках которой ветеранам и людям с инвалидностью выплачивают по 4 тыс. грн в месяц.

Кроме того, министр рассказала, что в Украине на законодательном уровне планируют закрепить финансирование программы по поддержке ветеранского бизнеса (на прошлой неделе министерство вместе с благотворительными организациями запустили такую грантовую конкурсную программу, заявки для участия в которой можно подавать до 10 апреля).