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На программу безвозвратных грантов "єРобота" было выделено уже около 2,5 млрд грн – Шмыгаль

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Шмыгаль: Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов
Шмыгаль: Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов
Фото: kmu.gov.ua

Правительство выплатило почти 2,5 млрд грн в рамках программы безвозвратных грантов "єРобота". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 24 марта, сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство предоставляет средства для старта и развития собственного дела. Бизнес создает рабочие места, платит налоги, экспортирует продукцию, инвестирует собственные денежные средства, восстанавливает экономику. Уже около 2,5 млрд грн выделено. Сотни новых бизнесов работают. Тысячи человек получили работу. Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов", – сказал премьер-министр.

Также 24 марта Кабмин утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных. Они смогут получить услуги по профилированию и профессиональной ориентации.

"Карьерный советник поможет выбрать профессию, к которой человек склонен. Безработные сами решат, где им учиться. К учебному процессу приобщаем работодателей. Это сэкономит время на адаптацию работника к новому рабочему месту. Обучение будет оплачиваться государством по специальному сертификату. Таким образом поможем тысячам людей получить новые навыки и получить новую работу", – заявил Шмыгаль.

Контекст:

Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения

Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики рассказали 26 декабря, что в рамках очередной волны реализации проекта "єРобота" микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн получат 626 предпринимателей. В рамках проекта будет создано 1419 рабочих мест, отметила Свириденко. С начала реализации программы Кабмин утвердил гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателя, добавили в Минэкономики.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: безработица, правительство, война России против Украины, выплаты, работа, Денис Шмыгаль, Кабмин
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