На программу безвозвратных грантов "єРобота" было выделено уже около 2,5 млрд грн – Шмыгаль

Шмыгаль: Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов Фото: kmu.gov.ua

"Правительство предоставляет средства для старта и развития собственного дела. Бизнес создает рабочие места, платит налоги, экспортирует продукцию, инвестирует собственные денежные средства, восстанавливает экономику. Уже около 2,5 млрд грн выделено. Сотни новых бизнесов работают. Тысячи человек получили работу. Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов", – сказал премьер-министр.

Также 24 марта Кабмин утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных. Они смогут получить услуги по профилированию и профессиональной ориентации.

"Карьерный советник поможет выбрать профессию, к которой человек склонен. Безработные сами решат, где им учиться. К учебному процессу приобщаем работодателей. Это сэкономит время на адаптацию работника к новому рабочему месту. Обучение будет оплачиваться государством по специальному сертификату. Таким образом поможем тысячам людей получить новые навыки и получить новую работу", – заявил Шмыгаль.