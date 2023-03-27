Внешний долг Украины. Группа кредиторов страны заявила о готовности дать рассрочку по выплатам до 2027 года

Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте министерства экономики и финансов Франции 24 марта.
Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован пояснил, что предоставление гарантий предусматривает продление паузы (standstill) по выплатам Украиной внешнего долга странам группы кредиторов на период действия программы МВФ (2023–2027 годы).
"Как только ситуация в Украине стабилизируется (но до завершения программы МВФ), группа кредиторов обещает еще раз вернуться к обсуждению вопроса восстановления устойчивости долга Украины", – отметил он.
Кроме того, группа призвала других кредиторов "достичь соглашения с Украиной по режиму задолженности, по крайней мере, столь же благоприятному".
Министерство финансов Украины 24 марта заявило, что помощь, которую предоставили Украине международные партнеры после начала полномасштабной войны РФ против Украины, помогла ей сохранить макроэкономическую стабильность и справиться с чрезвычайным социальным и гуманитарным кризисом, вызванным российской агрессией.
Соглашение на уровне персонала с МВФ по программе EFF, о котором объявили 22 марта, "посылает сильный сигнал международной солидарности с Украиной".
В релизе сказано, что Украина в условиях войны с Россией сталкивается "с беспрецедентными трудностями платежного баланса", а государственный долг оценивается как неустойчивый на основе системы оценки суверенного риска и устойчивости долга для стран с рыночным доступом (SRDSF) МВФ.
"Этот вывод основан, среди прочего, на оценке текущего финансового положения Украины, продолжающегося влияния войны на экономику и фискальный баланс Украины и ожидаемых потребностей правительства в финансировании в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В этих условиях украинские власти обратились с просьбой о предоставлении программы при поддержке МВФ, чтобы помочь решить проблемы платежного баланса и восстановить устойчивость внешнего долга страны в среднесрочной перспективе", – сказано в сообщении.
Украина проведет анализ своего государственного внешнего долга, говорится в релизе.
"Украинские власти рассмотрят несколько альтернативных сценариев реализации необходимого режима погашения долга, чтобы максимизировать эффективность и успех процесса, помня о цели восстановить доступ Украины на рынок как можно скорее. Украинское правительство наняло финансовых и юридических консультантов для поддержки этого процесса", – сообщили в Минфине.
Министерство заявило о трех целях такой процедуры:
Ведомство ожидает, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.
21 февраля директор-распорядитель Фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.
В Группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Наблюдателями в GCU являются Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.