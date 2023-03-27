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Внешний долг Украины. Группа кредиторов страны заявила о готовности дать рассрочку по выплатам до 2027 года

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Группа кредиторов дала финансовые гарантии для программы, которую планирует финансировать МВФ
Группа кредиторов дала финансовые гарантии для программы, которую планирует финансировать МВФ
Фото: depositphotos.com

Группа представителей международных кредиторов Украины (GCU) 23 марта провела встречу в присутствии Всемирного банка и Международного валютного фонда, по итогам которой GCU заявила, что предоставляет Украине финансовые гарантии для новой программы сотрудничества страны с МВФ (EFF).

Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте министерства экономики и финансов Франции 24 марта. 

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован пояснил, что предоставление гарантий предусматривает продление паузы (standstill) по выплатам Украиной внешнего долга странам группы кредиторов на период действия программы МВФ (2023–2027 годы). 

"Как только ситуация в Украине стабилизируется (но до завершения программы МВФ), группа кредиторов обещает еще раз вернуться к обсуждению вопроса восстановления устойчивости долга Украины", – отметил он. 

Кроме того, группа призвала других кредиторов "достичь соглашения с Украиной по режиму задолженности, по крайней мере, столь же благоприятному". 

https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/pfbid0DUkTL7yBPC2g8UN3KWo1cqsqec151zMhAwZDM6oeDtq3CYrGLddyFFgCWQKMErcyl

Министерство финансов Украины 24 марта заявило, что помощь, которую предоставили Украине международные партнеры после начала полномасштабной войны РФ против Украины, помогла ей сохранить макроэкономическую стабильность и справиться с чрезвычайным социальным и гуманитарным кризисом, вызванным российской агрессией. 

Соглашение на уровне персонала с МВФ по программе EFF, о котором объявили 22 марта, "посылает сильный сигнал международной солидарности с Украиной".

В релизе сказано, что Украина в условиях войны с Россией сталкивается "с беспрецедентными трудностями платежного баланса", а государственный долг оценивается как неустойчивый на основе системы оценки суверенного риска и устойчивости долга для стран с рыночным доступом (SRDSF) МВФ.

"Этот вывод основан, среди прочего, на оценке текущего финансового положения Украины, продолжающегося влияния войны на экономику и фискальный баланс Украины и ожидаемых потребностей правительства в финансировании в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В этих условиях украинские власти обратились с просьбой о предоставлении программы при поддержке МВФ, чтобы помочь решить проблемы платежного баланса и восстановить устойчивость внешнего долга страны в среднесрочной перспективе", – сказано в сообщении. 

Украина проведет анализ своего государственного внешнего долга, говорится в релизе. 

"Украинские власти рассмотрят несколько альтернативных сценариев реализации необходимого режима погашения долга, чтобы максимизировать эффективность и успех процесса, помня о цели восстановить доступ Украины на рынок как можно скорее. Украинское правительство наняло финансовых и юридических консультантов для поддержки этого процесса", – сообщили в Минфине. 

Министерство заявило о трех целях такой процедуры: 

  • восстановить устойчивость долга Украины;
  • сохранить ликвидность и уменьшить дефицит финансирования Украины в течение программного периода;
  • создание необходимых условий для участия коммерческого сектора в послевоенном восстановлении Украины.

Ведомство ожидает, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля директор-распорядитель Фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

В Группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Наблюдателями в GCU являются Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВФ, Министерство финансов, дефицит, государственный долг, кредиты, Владислав Рашкован, выплаты, финансирование, встреча, соглашение, сотрудничество
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