Внешний долг Украины. Группа кредиторов страны заявила о готовности дать рассрочку по выплатам до 2027 года

Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте министерства экономики и финансов Франции 24 марта.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован пояснил, что предоставление гарантий предусматривает продление паузы (standstill) по выплатам Украиной внешнего долга странам группы кредиторов на период действия программы МВФ (2023–2027 годы).

"Как только ситуация в Украине стабилизируется (но до завершения программы МВФ), группа кредиторов обещает еще раз вернуться к обсуждению вопроса восстановления устойчивости долга Украины", – отметил он.

Кроме того, группа призвала других кредиторов "достичь соглашения с Украиной по режиму задолженности, по крайней мере, столь же благоприятному".

Министерство финансов Украины 24 марта заявило, что помощь, которую предоставили Украине международные партнеры после начала полномасштабной войны РФ против Украины, помогла ей сохранить макроэкономическую стабильность и справиться с чрезвычайным социальным и гуманитарным кризисом, вызванным российской агрессией.

Соглашение на уровне персонала с МВФ по программе EFF, о котором объявили 22 марта, "посылает сильный сигнал международной солидарности с Украиной".

В релизе сказано, что Украина в условиях войны с Россией сталкивается "с беспрецедентными трудностями платежного баланса", а государственный долг оценивается как неустойчивый на основе системы оценки суверенного риска и устойчивости долга для стран с рыночным доступом (SRDSF) МВФ.

"Этот вывод основан, среди прочего, на оценке текущего финансового положения Украины, продолжающегося влияния войны на экономику и фискальный баланс Украины и ожидаемых потребностей правительства в финансировании в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В этих условиях украинские власти обратились с просьбой о предоставлении программы при поддержке МВФ, чтобы помочь решить проблемы платежного баланса и восстановить устойчивость внешнего долга страны в среднесрочной перспективе", – сказано в сообщении.

Украина проведет анализ своего государственного внешнего долга, говорится в релизе.

"Украинские власти рассмотрят несколько альтернативных сценариев реализации необходимого режима погашения долга, чтобы максимизировать эффективность и успех процесса, помня о цели восстановить доступ Украины на рынок как можно скорее. Украинское правительство наняло финансовых и юридических консультантов для поддержки этого процесса", – сообщили в Минфине.

Министерство заявило о трех целях такой процедуры:

восстановить устойчивость долга Украины;

сохранить ликвидность и уменьшить дефицит финансирования Украины в течение программного периода;

создание необходимых условий для участия коммерческого сектора в послевоенном восстановлении Украины.

Ведомство ожидает, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.