Жителям деоккупированных территорий за семь месяцев выплатили 323,7 млн грн денежной помощи – Минреинтеграции

Проект в рамках которого жителям деоккупированных территорий выплачивают финансовую помощь, стартовал в сентябре 2022 года Фото: depositphotos.com

Это совместный проект Минреинтеграции, "Укрпошти" и международных доноров Украины, он стартовал в сентябре 2022 года и реализуется до сих пор.

По состоянию на 23 марта помощь наличными в размере 1200 грн от Общества Красного Креста Украины получили более 155 тыс. граждан на деоккупированной территории Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей, сообщили в министерстве.

При финансовой поддержке Международной организации по миграции выплачено по 2200 грн пособия в месяц более 39 тыс. человек, проживающим на освобожденных территориях Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, добавили авторы релиза.

Такую помощь получателям выплачивают в течение трех месяцев, отметили в министерстве.