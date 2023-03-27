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Жителям деоккупированных территорий за семь месяцев выплатили 323,7 млн грн денежной помощи – Минреинтеграции

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Проект в рамках которого жителям деоккупированных территорий выплачивают финансовую помощь, стартовал в сентябре 2022 года
Проект в рамках которого жителям деоккупированных территорий выплачивают финансовую помощь, стартовал в сентябре 2022 года 
Фото: depositphotos.com

Жителям деоккупированных территорий Украины за семь последних месяцев выплатили одноразовой помощи на 323,7 млн грн. Об этом пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины проинформировал 26 марта.

Это совместный проект Минреинтеграции, "Укрпошти" и международных доноров Украины, он стартовал в сентябре 2022 года и реализуется до сих пор

По состоянию на 23 марта помощь наличными в размере 1200 грн от Общества Красного Креста Украины получили более 155 тыс. граждан на деоккупированной территории Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей, сообщили в министерстве. 

При финансовой поддержке Международной организации по миграции выплачено по 2200 грн пособия в месяц более 39 тыс. человек, проживающим на освобожденных территориях Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, добавили авторы релиза.

Такую помощь получателям выплачивают в течение трех месяцев, отметили в министерстве. 

Контекст:

Помощь украинцам, пострадавшим от войны, выплачивает также Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, миграция, беженцы, помощь, пособия, реинтеграция, выплаты, пострадавшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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