Россия отказалась от обмена всех военнопленных мусульман на Рамадан – Офис президента Украины

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – заявила она.

Представитель ОП подчеркнула, что Украина подходит к обмену пленными с проактивной позиции, и эта инициатива – одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская сторона переговоров, чтобы обменять пленных.

"Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытащить больше наших", – добавила Заривная.

Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 22 марта и продлится до 20 апреля.