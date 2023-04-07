Россия отказалась от обмена всех военнопленных мусульман на Рамадан – Офис президента Украины

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – заявила она.
Представитель ОП подчеркнула, что Украина подходит к обмену пленными с проактивной позиции, и эта инициатива – одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская сторона переговоров, чтобы обменять пленных.
"Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытащить больше наших", – добавила Заривная.
Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 22 марта и продлится до 20 апреля.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев, отметили 3 апреля в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В то же время по данным ОП, которые приводит 7 апреля "Голос Америки", всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.
Предпоследний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов. Последний обмен состоялся 3 апреля, домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев (10 военных и двое гражданских).
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".