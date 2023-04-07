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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отказалась от обмена всех военнопленных мусульман на Рамадан – Офис президента Украины

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Обмен пленными мусульманами на Рамадан, предложенный Украиной, РФ заблокировала. Последним на данный момент остается обмен пленными 3 апреля
Обмен пленными мусульманами на Рамадан, предложенный Украиной, РФ заблокировала. Последним на данный момент остается обмен пленными 3 апреля
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram (архив)

Украинская сторона предлагала россиянам обменять всех военнопленных, исповедующих ислам, по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан. РФ от предложения отказалась. Об этом рассказала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная в интервью "Голосу Америки", обнародованном 7 апреля.

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – заявила она.

Представитель ОП подчеркнула, что Украина подходит к обмену пленными с проактивной позиции, и эта инициатива – одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская сторона переговоров, чтобы обменять пленных.

"Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытащить больше наших", – добавила Заривная.

Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 22 марта и продлится до 20 апреля.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев, отметили 3 апреля в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В то же время по данным ОП, которые приводит 7 апреля "Голос Америки", всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Предпоследний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов. Последний обмен состоялся 3 апреля, домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев (10 военных и двое гражданских).

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Украина, ислам, оккупация, Вооруженные силы Украины, переговоры, Рамадан, пленные, мусульмане, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными, Офис президента Украины, российские оккупанты, деоккупация
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