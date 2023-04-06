Россия охотно меняет священников УПЦ МП на украинских пленных, такие обмены были неоднократно – Данилов

"Имейте в виду, что количество офицеров первого, пятого, девятого управлений ФСБ среди них очень большое", – сказал он.
Он подчеркнул, что украинские власти не борются с религией как таковой.
"Если кто-то хочет общаться с Богом, пожалуйста, общайтесь, но если Бога представляет ФСБ России, то это уже о других вещах. Это уже точно не про Бога, а про национальную безопасность. Ни одной институции, которая имеет отношение к Российской Федерации, даже религиозной, на территории нашей страны не будет", – предупредил он.
Данилов ответил на вопрос о том, стоит ли отдать России митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), который был наместником Киево-Печерской лавры.
"Просто отдавать мы не будем, это обменный фонд. Не все украинцы знают, что представителей УПЦ МП они охотно меняют на наших военнопленных, и уже не один раз происходили такие события. Они не были публичными. Если будет проведена соответствующая процедура, то мы охотно будем их менять на наших военнопленных", – сказал он.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
1 апреля СБУ объявила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет.