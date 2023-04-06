Россия охотно меняет священников УПЦ МП на украинских пленных, такие обмены были неоднократно – Данилов

"Имейте в виду, что количество офицеров первого, пятого, девятого управлений ФСБ среди них очень большое", – сказал он.

Он подчеркнул, что украинские власти не борются с религией как таковой.

"Если кто-то хочет общаться с Богом, пожалуйста, общайтесь, но если Бога представляет ФСБ России, то это уже о других вещах. Это уже точно не про Бога, а про национальную безопасность. Ни одной институции, которая имеет отношение к Российской Федерации, даже религиозной, на территории нашей страны не будет", – предупредил он.

Данилов ответил на вопрос о том, стоит ли отдать России митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), который был наместником Киево-Печерской лавры.

"Просто отдавать мы не будем, это обменный фонд. Не все украинцы знают, что представителей УПЦ МП они охотно меняют на наших военнопленных, и уже не один раз происходили такие события. Они не были публичными. Если будет проведена соответствующая процедура, то мы охотно будем их менять на наших военнопленных", – сказал он.