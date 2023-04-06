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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия охотно меняет священников УПЦ МП на украинских пленных, такие обмены были неоднократно – Данилов

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Данилов о митрополите Павле: Это обменный фонд
Данилов о митрополите Павле: Это обменный фонд
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Большая часть агентов ФСБ РФ есть среди тех людей, которые носят рясы, ходят с крестами и представляются священниками православной церкви Московского патриархата. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "24 каналу", опубликованном 6 апреля.

"Имейте в виду, что количество офицеров первого, пятого, девятого управлений ФСБ среди них очень большое", – сказал он.

Он подчеркнул, что украинские власти не борются с религией как таковой.

"Если кто-то хочет общаться с Богом, пожалуйста, общайтесь, но если Бога представляет ФСБ России, то это уже о других вещах. Это уже точно не про Бога, а про национальную безопасность. Ни одной институции, которая имеет отношение к Российской Федерации, даже религиозной, на территории нашей страны не будет", – предупредил он.

Данилов ответил на вопрос о том, стоит ли отдать России митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), который был наместником Киево-Печерской лавры.

"Просто отдавать мы не будем, это обменный фонд. Не все украинцы знают, что представителей УПЦ МП они охотно меняют на наших военнопленных, и уже не один раз происходили такие события. Они не были публичными. Если будет проведена соответствующая процедура, то мы охотно будем их менять на наших военнопленных", – сказал он.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

1 апреля СБУ объявила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: УПЦ МП, ФСБ, церковь, война России против Украины, обмен пленными, Алексей Данилов
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