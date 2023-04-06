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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что в оккупированном Мариуполе был точно не Путин

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Данилов: Путин не появляется среди людей
Данилов: Путин не появляется среди людей
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

На массовых мероприятиях появляется не президент страны-агрессора России Владимир Путин, а его двойник. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "24 каналу", опубликованном 6 апреля.

По словам Данилова, сейчас точно известно, что все те люди, которые посещали концерты, оккупированный Мариуполь Донецкой области или другие города, – это точно не Путин, а человек, который похож на него и не имеет никакого отношения к президенту России.

"Те данные, которые мы получили от человека, который ныне за границей, а был в окружении Путина, – яркое подтверждение тому, что Путин сидит постоянно на карантине, не появляется среди людей", – сказал он.

По словам Данилова, для того, чтобы увидеть Путина, нужно примерно две недели просидеть на карантине и ни с кем не общаться.

"10 раз в день делать ПЦР, чтобы не дай бог у вас там что-то не произошло. А потом вы можете одним глазом увидеть это "животное", – сказал он.

Контекст:

Пресс-служба Кремля 19 марта заявила, что Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

"В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы мариупольцы задавали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и паспортов. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой", – сообщается в официальном описании встречи Путина с мариупольцами на сайте Кремля.

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Мариуполь, война России против Украины, Алексей Данилов
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