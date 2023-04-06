Данилов заявил, что в оккупированном Мариуполе был точно не Путин

По словам Данилова, сейчас точно известно, что все те люди, которые посещали концерты, оккупированный Мариуполь Донецкой области или другие города, – это точно не Путин, а человек, который похож на него и не имеет никакого отношения к президенту России.

"Те данные, которые мы получили от человека, который ныне за границей, а был в окружении Путина, – яркое подтверждение тому, что Путин сидит постоянно на карантине, не появляется среди людей", – сказал он.

По словам Данилова, для того, чтобы увидеть Путина, нужно примерно две недели просидеть на карантине и ни с кем не общаться.

"10 раз в день делать ПЦР, чтобы не дай бог у вас там что-то не произошло. А потом вы можете одним глазом увидеть это "животное", – сказал он.