Данилов заявил, что в оккупированном Мариуполе был точно не Путин

По словам Данилова, сейчас точно известно, что все те люди, которые посещали концерты, оккупированный Мариуполь Донецкой области или другие города, – это точно не Путин, а человек, который похож на него и не имеет никакого отношения к президенту России.
"Те данные, которые мы получили от человека, который ныне за границей, а был в окружении Путина, – яркое подтверждение тому, что Путин сидит постоянно на карантине, не появляется среди людей", – сказал он.
По словам Данилова, для того, чтобы увидеть Путина, нужно примерно две недели просидеть на карантине и ни с кем не общаться.
"10 раз в день делать ПЦР, чтобы не дай бог у вас там что-то не произошло. А потом вы можете одним глазом увидеть это "животное", – сказал он.
Пресс-служба Кремля 19 марта заявила, что Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".
"В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы мариупольцы задавали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и паспортов. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой", – сообщается в официальном описании встречи Путина с мариупольцами на сайте Кремля.
В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.