Путин не дождался аплодисментов от иностранных послов и несколько раз с ними прощался. Видео

Во время церемонии Путин и иностранные послы находились в разных концах комнаты. После приема грамот президент страны-агрессора заявил, что желает дипломатам "всяческих успехов". После этого возникла пауза. Путин посмотрел на послов, вероятно, в ожидании реакции, но не дождался и попрощался еще раз.

"На этом церемония, к сожалению, у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют, нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, видимо, такая возможность еще не раз появится", – сказал он.

После этого Путин снова попрощался и посмотрел на послов, вероятно, ожидая аплодисментов или другой реакции, но аплодисментов так и не последовало. В конце видео видно, что несколько послов ответили ему кивками головы.