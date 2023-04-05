Посол Китая в ЕС назвал "риторикой" слова о "безграничной дружбе" с РФ и заявил, что КНР не признает Крым и Донбасс российскими

После встречи Путина и Си Цзиньпина в РФ озвучили формулировку о "безграничной дружбе" России и КНР. В китайском МИД уточнили, что это лишь риторическая фигура Фото: EPA

Интервью посла было обнародовано накануне трехдневного визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как пишет NYT, китайский дипломат подчеркнул, что критики неправильно истолковали отношения его страны с Россией, и отметил, что связи КНР и РФ могут быть не такими "безграничными", как в феврале 2022 года заявили их лидеры.

По убеждению Фу Цуна, некоторые люди намеренно неверно истолковывают отношения между КНР и РФ, опираясь именно на это слово. Однако, заверил он, Китай не был на стороне РФ в развязанной ею войне и не оказывает военную поддержку Москве.

Посол уточнил, что Китай не будет поставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Он раскритиковал за "ложь по телевидению" госсекретаря США Энтони Блинкена, который в феврале 2023 года заявлял о том, что КНР будто бы рассматривает возможность поставок вооружений России.

По словам китайского дипломата, Пекин не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, потому что понял заявления России об оборонительной войне против вторжения НАТО, а также потому, что правительство КНР считает, что коренные причины полномасштабного вторжения РФ "более сложны", чем говорят западные лидеры.

Фу Цун заявил, что дружба и партнерство "без границ" между РФ и КНР, о которой говорилось в заявлении стран накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, – "не что иное, как риторика".

Комментируя интервью китайского дипломата, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, как сообщает 5 апреля российский "Интерфакс", заявил, что в Москве придерживаются договоренностей, которые были заключены в ходе недавних переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, и ориентируются на "содержание и дух" этой встречи лидеров стран.