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Посол Китая в ЕС назвал "риторикой" слова о "безграничной дружбе" с РФ и заявил, что КНР не признает Крым и Донбасс российскими

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После встречи Путина и Си Цзиньпина в РФ озвучили формулировку о "безграничной дружбе" России и КНР. В китайском МИД уточнили, что это лишь риторическая фигура
После встречи Путина и Си Цзиньпина в РФ озвучили формулировку о "безграничной дружбе" России и КНР. В китайском МИД уточнили, что это лишь риторическая фигура
Фото: EPA

Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь, а также не признает аннексию Россией украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Об этом в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун.

Интервью посла было обнародовано накануне трехдневного визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как пишет NYT, китайский дипломат подчеркнул, что критики неправильно истолковали отношения его страны с Россией, и отметил, что связи КНР и РФ могут быть не такими "безграничными", как в феврале 2022 года заявили их лидеры.

По убеждению Фу Цуна, некоторые люди намеренно неверно истолковывают отношения между КНР и РФ, опираясь именно на это слово. Однако, заверил он, Китай не был на стороне РФ в развязанной ею войне и не оказывает военную поддержку Москве. 

Посол уточнил, что Китай не будет поставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Он раскритиковал за "ложь по телевидению" госсекретаря США Энтони Блинкена, который в феврале 2023 года заявлял о том, что КНР будто бы рассматривает возможность поставок вооружений России.

По словам китайского дипломата, Пекин не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, потому что понял заявления России об оборонительной войне против вторжения НАТО, а также потому, что правительство КНР считает, что коренные причины полномасштабного вторжения РФ "более сложны", чем говорят западные лидеры.

Фу Цун заявил, что дружба и партнерство "без границ" между РФ и КНР, о которой говорилось в заявлении стран накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, – "не что иное, как риторика".

Комментируя интервью китайского дипломата, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, как сообщает 5 апреля российский "Интерфакс", заявил, что в Москве придерживаются договоренностей, которые были заключены в ходе недавних переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, и ориентируются на "содержание и дух" этой встречи лидеров стран.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот документ был со скепсисом встречен на Западе.

Фон дер Ляйен, в частности, напомнила, что Китай "занял сторону", подписав прямо перед началом вторжения России в Украину договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором, в частности, сказано, что "дружба между РФ и Китаем не имеет границ".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недоверии к Китаю как посреднику в мирном процессе между РФ и Украиной в связи с тем, что КНР не осудила незаконное вторжение в Украину. Он также упомянул соглашение от 4 февраля 2022 года между Си Цзиньпином и Путиным с формулировкой о "безграничном партнерстве" Китая с Россией.

В то же время президент Украины Владмир Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом. Он провел переговоры с Путиным, по итогам которых политики подписали совместные заявления.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовокболее 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

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