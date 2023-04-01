Денисенко: Россия от встречи Си Цзиньпина и Путина не получила ничего, кроме гарантий его безопасности

В новом переделе мира, как его хотел бы видеть Китай, Си Цзиньпин отводит России роль "слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала" Китайской Народной Республики, убежден Денисенко.

"То есть в данном случае, если анализировать все произошедшее, что было подписано в Москве, – в действительности Россия ничего не получила. Если честно говорить – она не получила ничего, кроме одного: это, судя по всему, были даны политические и физические гарантии безопасности Владимира Путина на ближайшее время", – заявил он.

По выражению советника главы МВД Украины, Путин, в сущности, "променял вассалитет на собственную персональную безопасность".

"Когда мы анализируем принятые непосредственно в Москве решения, было два ключевых, мне кажется, решения. 23 страницы этот меморандум, но в целом два ключевых, мне кажется, решения. Первое – это Россия пообещала торговать с третьими странами в юанях", – обратил внимание Денисенко.

Он подчеркнул, что такое соглашение – большой прорыв для Китая.

"Потому что для них это важно. Я повторюсь: они двигаются к тому, чтобы создавать из юаня еще одну резервную валюту", – добавил советник.

Второй практический и выгодный для Китая момент касается освоения Арктики.



"Россия сказала о том, что осваивать северный торговый путь – это путь по Арктике, который появится в ближайшее время благодаря потеплению и который будет в ближайшие 50 лет, судя по всему, ключевым морским торговым путем вообще в мире, – Китай будет осваивать совместно с Россией. То есть имея гораздо технологически более сильный и вообще физически сильный военно-морской и торговый флот, Китай, безусловно, будет играть здесь ключевую роль", – высказался Денисенко.

Он уверен, что КНР при этом не претендует на российские территории и не заинтересована в них, и не прогнозирует китайской экспансии, к примеру, в Забайкалье.



"Китаю это не нужно. Китаю нужен, в принципе, контролируемый лидер в Москве, который будет закрывать глаза на многое и, в принципе, не будет им мешать делать то, что они делают: подразумевается экономическая экспансия. И вот сейчас, судя по всему, он [Китай] этого добился", –.резюмировал Денисенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube