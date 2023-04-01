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Денисенко: Россия от встречи Си Цзиньпина и Путина не получила ничего, кроме гарантий его безопасности

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Путин получил гарантии личной безопасности от Китая в результате встречи с Си Цзиньпином, полагает Денисенко
Путин получил гарантии личной безопасности от Китая в результате встречи с Си Цзиньпином, полагает Денисенко
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином ничего не сможет предложить России. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

В новом переделе мира, как его хотел бы видеть Китай, Си Цзиньпин отводит России роль "слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала" Китайской Народной Республики, убежден Денисенко.

"То есть в данном случае, если анализировать все произошедшее, что было подписано в Москве, – в действительности Россия ничего не получила. Если честно говорить – она не получила ничего, кроме одного: это, судя по всему, были даны политические и физические гарантии безопасности Владимира Путина на ближайшее время", – заявил он.

По выражению советника главы МВД Украины, Путин, в сущности, "променял вассалитет на собственную персональную безопасность".

"Когда мы анализируем принятые непосредственно в Москве решения, было два ключевых, мне кажется, решения. 23 страницы этот меморандум, но в целом два ключевых, мне кажется, решения. Первое – это Россия пообещала торговать с третьими странами в юанях", – обратил внимание Денисенко.

Он подчеркнул, что такое соглашение – большой прорыв для Китая.

"Потому что для них это важно. Я повторюсь: они двигаются к тому, чтобы создавать из юаня еще одну резервную валюту", – добавил советник.

Второй практический и выгодный для Китая момент касается освоения Арктики.

"Россия сказала о том, что осваивать северный торговый путь – это путь по Арктике, который появится в ближайшее время благодаря потеплению и который будет в ближайшие 50 лет, судя по всему, ключевым морским торговым путем вообще в мире, – Китай будет осваивать совместно с Россией. То есть имея гораздо технологически более сильный и вообще физически сильный военно-морской и торговый флот, Китай, безусловно, будет играть здесь ключевую роль", – высказался Денисенко.

Он уверен, что КНР при этом не претендует на российские территории и не заинтересована в них, и не прогнозирует китайской экспансии, к примеру, в Забайкалье.

"Китаю это не нужно. Китаю нужен, в принципе, контролируемый лидер в Москве, который будет закрывать глаза на многое и, в принципе, не будет им мешать делать то, что они делают: подразумевается экономическая экспансия. И вот сейчас, судя по всему, он [Китай] этого добился", –.резюмировал Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". 

По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".

Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Москва, Си Цзиньпин, переговоры, Пекин, Арктика, КНР, Алеся Бацман, Забайкалье, безопасность, визит, интервью, Вадим Денисенко, будущее, встреча, соглашение, сотрудничество
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