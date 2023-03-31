Зеленский о Си Цзиньпине: Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это один из колеблющихся лидеров

Зеленский готов к диалогу с лидерами стран, колеблющихся в принятии решения о поддержке Украины, в том числе с председателем КНР Фото: president.gov.ua

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

"Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что для Украины важно сделать все, чтобы привлечь к победе над войной максимум государств.

"Мне кажется, что в целом это и есть победа мира над войной. Это должен был пример для всего мира и для всех крупных государств, которые думают об агрессии", – пояснил украинский лидер.

Он добавил, что Украина хотела бы получить ответ от таких государств.

"Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств", – резюмировал Зеленский.