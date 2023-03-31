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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о Си Цзиньпине: Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это один из колеблющихся лидеров

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Зеленский готов к диалогу с лидерами стран, колеблющихся в принятии решения о поддержке Украины, в том числе с председателем КНР
Зеленский готов к диалогу с лидерами стран, колеблющихся в принятии решения о поддержке Украины, в том числе с председателем КНР
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что председатель КНР Си Цзиньпин относится к таким мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией..

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

"Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что для Украины важно сделать все, чтобы привлечь к победе над войной максимум государств.

"Мне кажется, что в целом это и есть победа мира над войной. Это должен был пример для всего мира и для всех крупных государств, которые думают об агрессии", – пояснил украинский лидер.

Он добавил, что Украина хотела бы получить ответ от таких государств.

"Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

В годовщину российской агрессии в Украине Китай обнародовал план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Проект был со скепсисом встречен на Западе.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.

Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать в Украину, сообщило 29 марта AP со ссылкой на главу Украинского государства. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России он ни разу не общался лично с главой КНР. И хочет, чтобы тот посетил Украину.

Теги: Россия, Украина, Москва, Си Цзиньпин, оккупация, Пекин, КНР, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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