Зеленский о Си Цзиньпине: Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это один из колеблющихся лидеров

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.
Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.
"Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются", – сказал президент Украины.
Зеленский отметил, что для Украины важно сделать все, чтобы привлечь к победе над войной максимум государств.
"Мне кажется, что в целом это и есть победа мира над войной. Это должен был пример для всего мира и для всех крупных государств, которые думают об агрессии", – пояснил украинский лидер.
Он добавил, что Украина хотела бы получить ответ от таких государств.
"Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств", – резюмировал Зеленский.
В годовщину российской агрессии в Украине Китай обнародовал план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Проект был со скепсисом встречен на Западе.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.
Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать в Украину, сообщило 29 марта AP со ссылкой на главу Украинского государства. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России он ни разу не общался лично с главой КНР. И хочет, чтобы тот посетил Украину.