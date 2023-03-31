Премьер Испании призвал главу Китая встретиться с Зеленским

По его словам, обсуждение "мирного плана" Китая на уровне первых лиц может помочь остановить российскую агрессию.
Глава испанского правительства считает, что предложенный Китаем план "полностью соответствует Уставу ООН, который президент России Владимир Путин нарушил своим вторжением". Он также высоко оценил тот пункт плана, в котором говорится о "полном и категорическом неприятии не только применения, но даже угрозы применения ядерного оружия".
При этом Санчес отметил, что Испания поддерживает высказанную по нему позицию Украины, в том числе – восстановление границ 1991 года с учетом Крыма.
Испанский премьер сказал, что на встрече лично призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.
Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.
В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.