ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Испании призвал главу Китая встретиться с Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
31 марта Санчес и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
31 марта Санчес и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
Фото: ЕРА

Личная встреча главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского может ускорить наступление мира. Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил 31 марта на пресс-конференции в Пекине после переговоров с китайским лидером, сообщает Reuters.

По его словам, обсуждение "мирного плана" Китая на уровне первых лиц может помочь остановить российскую агрессию.

Глава испанского правительства считает, что предложенный Китаем план "полностью соответствует Уставу ООН, который президент России Владимир Путин нарушил своим вторжением". Он также высоко оценил тот пункт плана, в котором говорится  о "полном и категорическом неприятии не только применения, но даже угрозы применения ядерного оружия".

При этом Санчес отметил, что Испания поддерживает высказанную по нему позицию Украины, в том числе – восстановление границ 1991 года с учетом Крыма.

Испанский премьер сказал, что на встрече лично призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским.

Контекст:

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Теги: Владимир Путин, Китай, Испания, Си Цзиньпин, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Педро Санчес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото
Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (109933)
2
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (95002)
3
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (86624)
4
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (42137)
5
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (32895)
6
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (31179)
7
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес (27684)
8
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (27395)
 
 
 
 