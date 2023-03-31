Премьер Испании призвал главу Китая встретиться с Зеленским

По его словам, обсуждение "мирного плана" Китая на уровне первых лиц может помочь остановить российскую агрессию.

Глава испанского правительства считает, что предложенный Китаем план "полностью соответствует Уставу ООН, который президент России Владимир Путин нарушил своим вторжением". Он также высоко оценил тот пункт плана, в котором говорится о "полном и категорическом неприятии не только применения, но даже угрозы применения ядерного оружия".

При этом Санчес отметил, что Испания поддерживает высказанную по нему позицию Украины, в том числе – восстановление границ 1991 года с учетом Крыма.

Испанский премьер сказал, что на встрече лично призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским.