Орбан поддержал "мирный план" Китая по Украине

По словам Орбана, Венгрия выступает за мир на всех международных форумах. Он заявил, что война "плоха для украинцев, россиян, венгров, в Европе и еще более явно – для всего мира". Также он отметил, что Европа "шаг за шагом скатывается к войне".

По словам Орбана, многие якобы хотят втянуть Венгрию в войну, вынудив поставлять Украине оружие. Премьер подчеркнул, что венгры на общенациональном совещании решили, что страна не должна вступать в войну.

"Мы считаем важным "мирный план" Китая и поддерживаем его", – добавил премьер-министр. Он заявил, что правительство пока не изменит своей позиции и поэтому поддерживает предложение фракций о том, что парламент должен зафиксировать в резолюции, что он желает оставаться сторонником мира и не участвовать в войне.