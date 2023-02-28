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Орбан поддержал "мирный план" Китая по Украине

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Орбан высказался о войне в Украине
Орбан высказался о войне в Украине
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с депутатами парламента 27 февраля заявил, что поддерживает предложенный Китаем план решения военного конфликта в Украине. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

По словам Орбана, Венгрия выступает за мир на всех международных форумах. Он заявил, что война "плоха для украинцев, россиян, венгров, в Европе и еще более явно – для всего мира". Также он отметил, что Европа "шаг за шагом скатывается к войне".

По словам Орбана, многие якобы хотят втянуть Венгрию в войну, вынудив поставлять Украине оружие. Премьер подчеркнул, что венгры на общенациональном совещании решили, что страна не должна вступать в войну.

"Мы считаем важным "мирный план" Китая и поддерживаем его", – добавил премьер-министр. Он заявил, что правительство пока не изменит своей позиции и поэтому поддерживает предложение фракций о том, что парламент должен зафиксировать в резолюции, что он желает оставаться сторонником мира и не участвовать в войне.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины. 

Президент США Джо Байден считает, что этот документ выгоден только России, а верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание, что "план" не различает жертву и агрессора, ставя их на один уровень.

Канцлер Германии Олаф Шольц также подверг документ критике. В инициативе "нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", подчеркнул он. 

Теги: Венгрия, Виктор Орбан, российская агрессия, война России против Украины
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