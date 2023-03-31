Зеленский заявил, что планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси говорят о неудачной встрече Путина с Си Цзиньпином

Зеленский видит в заявлениях Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси признак нерезультативной встречи с Китаем Фото: president.gov.ua

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

"Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем", – заявил Зеленский.

По его словам, это необходимо Путину, чтобы, во-первых, показать некую субъектность, которую Россия в реальности под его руководством уже полностью утратила.

Во-вторых, как отметил Зеленский, это необходимо российскому президенту, чтобы продемонстрировать некие политические шаги или победы.

"На поле боя [Путин] не смог этого сделать. И даже несмотря на то, что они [Россия] начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он не считает и своих людей. Хотя это уже дела РФ", – сказал президент Украины.

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.