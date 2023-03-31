ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси говорят о неудачной встрече Путина с Си Цзиньпином

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский видит в заявлениях Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси признак нерезультативной встречи с Китаем
Зеленский видит в заявлениях Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси признак нерезультативной встречи с Китаем
Фото: president.gov.ua

Публично озвученные намерения разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие говорят о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не были достаточно успешными.

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

"Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем", – заявил Зеленский.

По его словам, это необходимо Путину, чтобы, во-первых, показать некую субъектность, которую Россия в реальности под его руководством уже полностью утратила.

Во-вторых, как отметил Зеленский, это необходимо российскому президенту, чтобы продемонстрировать некие политические шаги или победы.

"На поле боя [Путин] не смог этого сделать. И даже несмотря на то, что они [Россия] начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он не считает и своих людей. Хотя это уже дела РФ", – сказал президент Украины.

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". 

По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".

Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Словакия, ядерное оружие, Си Цзиньпин, оккупация, переговоры, Хорватия, КНР, видео, политика, Владимир Зеленский, Словения, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Пленкович, Майя Санду, встреча, Эдуард Хегер, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (116255)
2
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (98022)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (95990)
4
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (49829)
5
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (42281)
6
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (33945)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (32720)
8
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (31756)
 
 
 
 