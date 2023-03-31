Зеленский заявил, что планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси говорят о неудачной встрече Путина с Си Цзиньпином

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.
Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.
Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.
"Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем", – заявил Зеленский.
По его словам, это необходимо Путину, чтобы, во-первых, показать некую субъектность, которую Россия в реальности под его руководством уже полностью утратила.
Во-вторых, как отметил Зеленский, это необходимо российскому президенту, чтобы продемонстрировать некие политические шаги или победы.
"На поле боя [Путин] не смог этого сделать. И даже несмотря на то, что они [Россия] начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он не считает и своих людей. Хотя это уже дела РФ", – сказал президент Украины.
25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.
21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".
Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло.