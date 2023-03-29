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США прекращают обмен данными о ядерных силах с Россией

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В Белом доме хотят побудить Россию вернуться к соблюдению договора о СНВ
В Белом доме хотят побудить Россию вернуться к соблюдению договора о СНВ
Фото: Matt H. Wade / wikipedia.org

США оповестили Россию, что больше не будут сообщать ей подробные данные о своих стратегических ядерных силах, пишет 28 марта The Wall Street Journal.

Сообщается, что решение прекратить обмен подобными данными с РФ принято в ответ на одностороннее приостановление Москвой участия в договоре СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений).

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Байдена сказал изданию, что это первое действие, которое Соединенные Штаты предприняли в рамках договора в ответ на демарш России. Цель США – побудить Россию вернуться к соблюдению договора, добавил он.

Чиновник уточнил, что в соответствии с международным правом США имеют право предпринимать определенные действия в качестве контрмеры, фактически не приостанавливая действие договора сами – что и произошло.

The Wall Street Journal пишет, что решение США прекратить обмен данными было передано российской стороне 27 марта во время разговора заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

По данным издания, во время разговора с Рябковым Дженкинс предложила продолжить обмен подробными данными о ядерных вооружениях. Однако Россия настояла на том, что не будет предоставлять США эту информацию. Тогда, подчеркивает WSJ, Дженкинс заявила, что Вашингтон также воздержится от этого.

В российском посольстве не предоставили изданию комментариев. Американский дипломат в Москве подтвердил WSJ информацию чиновников из Вашингтона.

По данным The Wall Street Journal, речь, в частности, идет о сведениях, содержащих подробную информацию о количестве бомбардировщиков, ракет и ядерных боеголовок, размещенных на конкретных американских базах. Теперь такая информация предоставляться не будет, хотя по соглашению о СНВ этими данными стороны должны обмениваться каждые шесть месяцев.

Россия больше не предоставляет таких сообщений, что заставило США задать вопрос, должны ли они следовать этому примеру. В администрации Байдена сейчас оценивают, какое влияние может оказать отказ от таких сообщений на стратегическую стабильность между двумя ядерными государствами.

В то же время, отмечает издание, США по-прежнему планируют обнародовать "очень общую" информацию о количестве своих боеголовок, развернутых ракет и бомбардировщиков, а также не полностью готовых к применению ядерных систем.

Администрация Байдена также продолжает предоставлять фактически ежедневные сообщения России о перемещении своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подлодок или изменениях в их рабочем статусе, как того требует договор.

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Президент России Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ, указывается в тексте документа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Заявления РФ о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) являются юридически недействительными, заявила пресс-служба Госдепартамента США 15 марта.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, ядерное оружие, Джо Байден, Москва, Вашингтон, вооружение, Белый дом, боеприпасы, документы, ракеты, дипломаты, безопасность, ограничения, бомбардировщики, соглашение
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