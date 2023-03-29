США прекращают обмен данными о ядерных силах с Россией

Сообщается, что решение прекратить обмен подобными данными с РФ принято в ответ на одностороннее приостановление Москвой участия в договоре СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений).

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Байдена сказал изданию, что это первое действие, которое Соединенные Штаты предприняли в рамках договора в ответ на демарш России. Цель США – побудить Россию вернуться к соблюдению договора, добавил он.

Чиновник уточнил, что в соответствии с международным правом США имеют право предпринимать определенные действия в качестве контрмеры, фактически не приостанавливая действие договора сами – что и произошло.

The Wall Street Journal пишет, что решение США прекратить обмен данными было передано российской стороне 27 марта во время разговора заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

По данным издания, во время разговора с Рябковым Дженкинс предложила продолжить обмен подробными данными о ядерных вооружениях. Однако Россия настояла на том, что не будет предоставлять США эту информацию. Тогда, подчеркивает WSJ, Дженкинс заявила, что Вашингтон также воздержится от этого.

В российском посольстве не предоставили изданию комментариев. Американский дипломат в Москве подтвердил WSJ информацию чиновников из Вашингтона.

По данным The Wall Street Journal, речь, в частности, идет о сведениях, содержащих подробную информацию о количестве бомбардировщиков, ракет и ядерных боеголовок, размещенных на конкретных американских базах. Теперь такая информация предоставляться не будет, хотя по соглашению о СНВ этими данными стороны должны обмениваться каждые шесть месяцев.

Россия больше не предоставляет таких сообщений, что заставило США задать вопрос, должны ли они следовать этому примеру. В администрации Байдена сейчас оценивают, какое влияние может оказать отказ от таких сообщений на стратегическую стабильность между двумя ядерными государствами.

В то же время, отмечает издание, США по-прежнему планируют обнародовать "очень общую" информацию о количестве своих боеголовок, развернутых ракет и бомбардировщиков, а также не полностью готовых к применению ядерных систем.

Администрация Байдена также продолжает предоставлять фактически ежедневные сообщения России о перемещении своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подлодок или изменениях в их рабочем статусе, как того требует договор.