"Мастера многоходовок". Подоляк рассказал о последствиях заявлений Путина о размещении ядерного оружии в Беларуси

"Заявив о намерении разместить "ядерную тактику" в Беларуси, Россия окончательно доказала Европе свою неадекватность и недоговороспособность, уничтожила суверенитет Беларуси и увеличила угрозы для страны, обнулила попытки договориться о системном партнерстве с Китаем. Мастера многоходовок", – оценил Подоляк последствия слов президента РФ Владимира Путина.

Заявивши про намір розмістити «ядерну тактику» в Білорусі, Рф: -остаточно довела Європі свою неадекватність і недоговороспроможність; -знищила суверенітет Білорусі і збільшила загрози для країни; -обнулила спроби домовитись про системне партнерство з Китаєм Майстри багатоходовок)

Контекст:

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.