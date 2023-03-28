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"Мастера многоходовок". Подоляк рассказал о последствиях заявлений Путина о размещении ядерного оружии в Беларуси

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Россия показала свою неадекватность и недоговороспособность, допустив размещение своего ядерного оружия в Беларуси, считает Подоляк
Россия показала свою неадекватность и недоговороспособность, допустив размещение своего ядерного оружия в Беларуси, считает Подоляк
Фото: president.gov.ua

Россия в результате заявлений о строительстве в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия ухудшила свое внешнеполитическое положение. Такое мнение выразил 28 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Заявив о намерении разместить "ядерную тактику" в Беларуси, Россия окончательно доказала Европе свою неадекватность и недоговороспособность, уничтожила суверенитет Беларуси и увеличила угрозы для страны, обнулила попытки договориться о системном партнерстве с Китаем. Мастера многоходовок", – оценил Подоляк последствия слов президента РФ Владимира Путина.

Контекст:

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Москва, Минск, КНР, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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