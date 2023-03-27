ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Путин размахивает ядерной дубинкой. Запад не имеет права показать слабину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: На Западе надо перестать создавать препятствия для помощи Украины
Шустер: На Западе надо перестать создавать препятствия для помощи Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Страны Запада должны прекратить дискуссии и, несмотря на угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, дать все необходимое Украине для победы. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Я думаю, что вообще надо перестать создавать препятствия для помощи Украины. Мы с чего начали? Летальное оружие не даем потому, что ой Россия потом бросит ядерную бомбу. Сейчас уже даем летальное оружие… Пора перестать дискутировать, даем самолеты — не даем самолеты, даем танки — не даем танки. Нет. Даем все, что необходимо для победы на поле боя", — подчеркнул Шустер.

По его словам, Украине надо помогать, чтобі режим в России прекратил свое существование.

"После победы на поле боя Кремлевский режим рухнет, и это мы знаем точно. Он не продержится. Поэтому Украине нужно всячески помогать. Это не совсем происходит. Вот я вижу, у Европы есть реальные проблемы производства. Но когда они говорят, мы поставим в Украину миллион снарядов, то, во-первых, надо посмотреть в состоянии ли вы их произвести. То, что говорят уже хорошо, но в общем-то недостаточно помогают Украине. Можно было бы поинтенсивнее, посерьезнее помогать Украине", — сказал Шустер.

Бацман обратила внимание на страх Западе, что РФ применит ядерное оружие.

"Оно понимаете все равно, ну как у Антона Чехова: если винтовка висит на стене в первом акте — в последнем она выстрелит. Угроза повисла в воздухе, потому что Путин размахивает ядерной дубинкой. Угроза не уходит, она остается. И если ты будешь слабым, то обязательно в тебя выстрелит. Запад не имеет права показать слабину. И встать на сторону украинского народа полностью безоговорочно, мне кажется правильно. Потому, что украинский народ сегодня защищает территориально, культурно, экономически то, что близко и вам, и нам. Надо уже перестать себя пугать. Запад все время себя пугает. Он [Путин] ударит. Так, дорогие друзья, вы сами говорите, что если они ударят ядерным тактическим оружием, то ваше конвенциональное оружие разрушит их армию в три дня. Вам даже не надо трогать ядерное вооружение. Так чего вы боитесь? Я думаю, что победа Украины будет тогда, когда в Европе все это поймут", — заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года диктатор Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику. 

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, ядерное оружие, война, вооружение, Алеся Бацман, Европа, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко
  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео
Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео
Галина ГРИШИНА
  Толстовка с трезубцем и борода. В Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского. Видео
  Толстовка с трезубцем и борода. В Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского. Видео
Галина ГРИШИНА
Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта
Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (122032)
2
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (109836)
3
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (63770)
4
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48211)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (46802)
6
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (46631)
7
MamaRika: Винник – просто зашквар года (36805)
8
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье (28081)
 
 
 
 