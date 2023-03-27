Шустер: Путин размахивает ядерной дубинкой. Запад не имеет права показать слабину

"Я думаю, что вообще надо перестать создавать препятствия для помощи Украины. Мы с чего начали? Летальное оружие не даем потому, что ой Россия потом бросит ядерную бомбу. Сейчас уже даем летальное оружие… Пора перестать дискутировать, даем самолеты — не даем самолеты, даем танки — не даем танки. Нет. Даем все, что необходимо для победы на поле боя", — подчеркнул Шустер.

По его словам, Украине надо помогать, чтобі режим в России прекратил свое существование.

"После победы на поле боя Кремлевский режим рухнет, и это мы знаем точно. Он не продержится. Поэтому Украине нужно всячески помогать. Это не совсем происходит. Вот я вижу, у Европы есть реальные проблемы производства. Но когда они говорят, мы поставим в Украину миллион снарядов, то, во-первых, надо посмотреть в состоянии ли вы их произвести. То, что говорят уже хорошо, но в общем-то недостаточно помогают Украине. Можно было бы поинтенсивнее, посерьезнее помогать Украине", — сказал Шустер.

Бацман обратила внимание на страх Западе, что РФ применит ядерное оружие.

"Оно понимаете все равно, ну как у Антона Чехова: если винтовка висит на стене в первом акте — в последнем она выстрелит. Угроза повисла в воздухе, потому что Путин размахивает ядерной дубинкой. Угроза не уходит, она остается. И если ты будешь слабым, то обязательно в тебя выстрелит. Запад не имеет права показать слабину. И встать на сторону украинского народа полностью безоговорочно, мне кажется правильно. Потому, что украинский народ сегодня защищает территориально, культурно, экономически то, что близко и вам, и нам. Надо уже перестать себя пугать. Запад все время себя пугает. Он [Путин] ударит. Так, дорогие друзья, вы сами говорите, что если они ударят ядерным тактическим оружием, то ваше конвенциональное оружие разрушит их армию в три дня. Вам даже не надо трогать ядерное вооружение. Так чего вы боитесь? Я думаю, что победа Украины будет тогда, когда в Европе все это поймут", — заявил Шустер.

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