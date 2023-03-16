Заявления РФ о приостановке участия в договоре о стратегических вооружениях являются юридически недействительными – Госдеп США

"Несоблюдение Россией договора об СНВ и заявленная ею приостановка действия договора являются неудачными и безответственными шагами. Взаимное соблюдение нового СНВ укрепляет безопасность США, наших союзников и партнеров, России и всего мира. Заявление России о приостановке действия нового договора СНВ юридически недействительно. В результате Россия остается связанной своими обязательствами по договору. Соединенные Штаты по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией для полного выполнения договора", – говорится в заявлении.
В Госдепе заявили, что Россия "может легко исправить свое нынешнее и явное несоблюдение" договора об СНВ. В частности, по данным Госдепартамента, РФ отказывается от проведения инспекций, встреч в рамках договора и передачи уведомлений о статусе и перемещении ее ядерных сил.
"Несоблюдение Россией угрожает жизнеспособности договора. Хотя Соединенные Штаты считают, что в 2022 году Россия не участвовала в каких-либо значительных действиях, выходящих за рамки договора, неспособность России разрешить инспекции и предоставить уведомления снижает способность США оценивать развертывание российских ядерных вооружений. Россия может легко исправить свое несоблюдение, возобновив деятельность, которую она вела в рамках договора в течение многих лет: проводила инспекции, встречи и предоставляла уведомления и данные", – говорится в заявлении.
Также в сообщении говорится, что нет препятствий для проведения Россией инспекций на территории США, а сами Соединенные Штаты по-прежнему полностью соблюдают условия договора.
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы встретиться и обсудить озабоченность США и России по соблюдению и все остальные вопросы, связанные с выполнением договора", – заявили в Госдепе.
Кроме этого, в пресс-релизе подчеркивается, что война РФ против Украины "не является веским основанием" для несоблюдения Россией договора.
"Решительный ответ США и международного сообщества на неспровоцированное вторжение России в Украину не освобождает Россию от ответственности за выполнение своих юридических обязательств по СНВ-III. Несоблюдение Россией и предполагаемая приостановка действия нового договора СНВ не помешают Соединенным Штатам продолжать оказывать полную поддержку Украине. Эта реальность не имеет отношения к полезности договора и способности России продолжать в нем участие. [...] Ядерная стабильность особенно важна во время кризиса, и Соединенные Штаты будут продолжать работать над ее поддержанием", – говорится в заявлении.
СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.
Президент России Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.
22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ, указывается в тексте документа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.