Заявления РФ о приостановке участия в договоре о стратегических вооружениях являются юридически недействительными – Госдеп США

"Несоблюдение Россией договора об СНВ и заявленная ею приостановка действия договора являются неудачными и безответственными шагами. Взаимное соблюдение нового СНВ укрепляет безопасность США, наших союзников и партнеров, России и всего мира. Заявление России о приостановке действия нового договора СНВ юридически недействительно. В результате Россия остается связанной своими обязательствами по договору. Соединенные Штаты по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией для полного выполнения договора", – говорится в заявлении.

В Госдепе заявили, что Россия "может легко исправить свое нынешнее и явное несоблюдение" договора об СНВ. В частности, по данным Госдепартамента, РФ отказывается от проведения инспекций, встреч в рамках договора и передачи уведомлений о статусе и перемещении ее ядерных сил.

"Несоблюдение Россией угрожает жизнеспособности договора. Хотя Соединенные Штаты считают, что в 2022 году Россия не участвовала в каких-либо значительных действиях, выходящих за рамки договора, неспособность России разрешить инспекции и предоставить уведомления снижает способность США оценивать развертывание российских ядерных вооружений. Россия может легко исправить свое несоблюдение, возобновив деятельность, которую она вела в рамках договора в течение многих лет: проводила инспекции, встречи и предоставляла уведомления и данные", – говорится в заявлении.

Также в сообщении говорится, что нет препятствий для проведения Россией инспекций на территории США, а сами Соединенные Штаты по-прежнему полностью соблюдают условия договора.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы встретиться и обсудить озабоченность США и России по соблюдению и все остальные вопросы, связанные с выполнением договора", – заявили в Госдепе.

Кроме этого, в пресс-релизе подчеркивается, что война РФ против Украины "не является веским основанием" для несоблюдения Россией договора.

"Решительный ответ США и международного сообщества на неспровоцированное вторжение России в Украину не освобождает Россию от ответственности за выполнение своих юридических обязательств по СНВ-III. Несоблюдение Россией и предполагаемая приостановка действия нового договора СНВ не помешают Соединенным Штатам продолжать оказывать полную поддержку Украине. Эта реальность не имеет отношения к полезности договора и способности России продолжать в нем участие. [...] Ядерная стабильность особенно важна во время кризиса, и Соединенные Штаты будут продолжать работать над ее поддержанием", – говорится в заявлении.