"Не извиняемся за это". В Госдепе заявили, что после встречи Блинкена с Лавровым будут и дальше контактировать с Россией

Он подтвердил, что это была короткая встреча, не с глазу на глаз, темой которой были договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), обмен удерживаемыми лицами и условия мира в Украине.

"Мы не собираемся извиняться за четкое изложение того, что в наших интересах. В наших интересах, чтобы Россия возобновила выполнение, полное выполнение нового договора об СНВ. В интересах остального мира также увидеть это. В наших интересах, чтобы [приговоренный в РФ к 16 годам колонии американский морской пехотинец] Пол Уилан вернулся домой как можно скорее. И, безусловно, в интересах Украины, Соединенных Штатов и всех стран мира, которые верят в Устав ООН, чтобы война на Украине – жестокая агрессивная война России против Украины – закончилась на этой основе справедливо и долговечно", – сказал Прайс.

Он не ответил на вопрос журналистов, кто был инициатором переговоров, отметив, что "россияне, возможно, пытаются поживиться" на этой теме.

"Мы просто не собираемся этим заниматься. Мы хотим прояснить, что именно сказал секретарь, почему он это сказал, и мы не приносим извинений за это. Наоборот, мы будем и впредь неустанно поднимать эти вопросы при каждом удобном случае", – добавил спикер Госдепа.