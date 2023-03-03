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"Не извиняемся за это". В Госдепе заявили, что после встречи Блинкена с Лавровым будут и дальше контактировать с Россией

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Блинкен и Лавров встретились 2 марта в Индии в кулуарах G20
Блинкен и Лавров встретились 2 марта в Индии в кулуарах G20
Фото: ЕРА

Несмотря на то, что недавние переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индии были не результативны, Вашингтон намерен и дальше доносить Кремлю свою позицию по важным вопросам. Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге 2 марта, запись опубликована на сайте ведомства.

Он подтвердил, что это была короткая встреча, не с глазу на глаз, темой которой были договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), обмен удерживаемыми лицами и условия мира в Украине.

"Мы не собираемся извиняться за четкое изложение того, что в наших интересах. В наших интересах, чтобы Россия возобновила выполнение, полное выполнение нового договора об СНВ. В интересах остального мира также увидеть это. В наших интересах, чтобы [приговоренный в РФ к 16 годам колонии американский морской пехотинец] Пол Уилан вернулся домой как можно скорее. И, безусловно, в интересах Украины, Соединенных Штатов и всех стран мира, которые верят в Устав ООН, чтобы война на Украине – жестокая агрессивная война России против Украины – закончилась на этой основе  справедливо и долговечно", – сказал Прайс.

Он не ответил на вопрос журналистов, кто был инициатором переговоров, отметив, что "россияне, возможно, пытаются поживиться" на этой теме.

"Мы просто не собираемся этим заниматься. Мы хотим прояснить, что именно сказал секретарь, почему он это сказал, и мы не приносим извинений за это. Наоборот, мы будем и впредь неустанно поднимать эти вопросы при каждом удобном случае", – добавил спикер Госдепа.

Контекст:

Блинкен и Лавров провели короткий разговор в кулуарах встречи министров G20 в Индии 2 марта. Это их первая очная встреча с начала полномасштабной войны РФ против Украины. 

2 марта глава Госдепа заявил на брифинге, что Путин через главу МИД продемонстрировал нулевую заинтересованность в сотрудничестве для дипломатического завершения войны в Украине. 

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, Энтони Блинкен, война России против Украины, Пол Уилан, Нед Прайс
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