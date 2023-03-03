Блинкен рассказал, о чем говорил с Лавровым в Индии

Блинкен: Я сказал Лаврову: "Прекратите эту агрессивную войну, приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру" Фото: ЕРА

Расшифровку брифинга приводит сайт Госдепа США.

По словам Блинкена, одной из тем разговора стал Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), участие в котором РФ приостановила. Блинкен призвал РФ "отказаться от своего безответственного решения" и вернуться к выполнению договора, который предусматривает поддающиеся проверке ограничения на ядерные арсеналы.

"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, чего ожидают от нас, ядерных держав, люди во всем мире. Я сказал министру иностранных дел, что независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях, Соединенные Штаты всегда будут готовы участвовать и действовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это делали Соединенные Штаты и Советский Союз даже в разгар холодной войны", – подчеркнул Блинкен.

Также он говорил с Лавровым об освобождении находящегося в тюрьме РФ американца Пола Уилана. США, по словам госсекретаря, полны решимости добиться его освобождения.

"Наконец, я сказал министру иностранных дел то, о чем я и многие другие говорили на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций, и то, о чем сегодня говорили многие министры иностранных дел стран G20: "Прекратите эту агрессивную войну, приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру", – добавил Блинкен.