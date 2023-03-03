ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен рассказал, о чем говорил с Лавровым в Индии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен: Я сказал Лаврову: "Прекратите эту агрессивную войну, приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру"
Блинкен: Я сказал Лаврову: "Прекратите эту агрессивную войну, приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру"
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Дели 2 марта рассказал, что кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита глав МИД стран "Большой двадцатки".

Расшифровку брифинга приводит сайт Госдепа США. 

По словам Блинкена, одной из тем разговора стал Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), участие в котором РФ приостановила. Блинкен призвал РФ "отказаться от своего безответственного решения" и вернуться к выполнению договора, который предусматривает поддающиеся проверке ограничения на ядерные арсеналы. 

"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, чего ожидают от нас, ядерных держав, люди во всем мире. Я сказал министру иностранных дел, что независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях, Соединенные Штаты всегда будут готовы участвовать и действовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это делали Соединенные Штаты и Советский Союз даже в разгар холодной войны", – подчеркнул Блинкен. 

Также он говорил с Лавровым об освобождении находящегося в тюрьме РФ американца Пола Уилана. США, по словам госсекретаря, полны решимости добиться его освобождения.

"Наконец, я сказал министру иностранных дел то, о чем я и многие другие говорили на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций, и то, о чем сегодня говорили многие министры иностранных дел стран G20: "Прекратите эту агрессивную войну, приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру", – добавил Блинкен.

Контекст:

В МИД РФ заявляли, что переговоры Блинкена и Лаврова на полях встречи министров G20 длились 10 минут. Это их первая очная встреча с начала полномасштабной войны РФ против Украины. 

В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе прошлого года в Женеве, за несколько недель до вторжения России в Украину.

Саммит глав МИД стран G20 проходил в Индии 1–2 марта. По итогам саммита главы МИД не смогли согласовать совместное коммюнике из-за разногласий по поводу войны России против Украины, сообщили в министерстве иностранных дел Индии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, переговоры, Энтони Блинкен, Нью-Дели
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Галина ГРИШИНА
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
Галина ГРИШИНА
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
Галина ГРИШИНА
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (63358)
2
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (56158)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (54462)
4
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (33114)
5
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (25714)
6
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (21898)
7
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (20721)
8
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя (19046)
 
 
 
 