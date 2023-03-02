Страны G20 не смогли согласовать совместное коммюнике из-за войны России против Украины – глава МИД Индии

Он заявил, что страны смогли прийти к общему видению по ряду тем таких, как борьба с терроризмом, продовольственная безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата, но остались вопросы, по которым единого мнения не было.

"Были вопросы, страны были обеспокоены российско-украинским конфликтом. У нас есть совместный документ, построенный на основной массе проблем, но разные стороны придерживались разных мнений по ряду тем", – сказал глава МИД Индии.

Он подчеркнул, что Индия приложила большие усилия для поиска компромисса.

Немецкое издание tagesschau добавило: большинство государств осудили войну России против Украины и потребовали безоговорочного ухода с ее территории. Но с этими пунктами не согласились министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Цинь Ган.

Госсекретаря США Энтони Блинкен во время выступления сказал, что встреча с министром была "омрачена" темой войны в Украине.

"К сожалению, эта встреча снова была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины, преднамеренной кампанией уничтожения гражданских объектов и ее наступлением на основные принципы Устава ООН. Мы должны продолжать призывать Россию прекратить агрессивную войну и уйти с территории Украины ради международного мира и экономической стабильности", – сказал Блинкен, которого цитирует CNN.

В то же время на официальной странице в Twitter президентства Индии в G20 опубликовали итоговый документ страны как председателя.

В заявлении говорится, что война в Украине продолжает отрицательно влиять на мировую экономику, и подавляющее большинство стран мира поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и увеличивает существующую уязвимость мировой экономики – ограничивает рост, усиливает инфляцию, нарушает поставки, ослабляет энергию и продовольственную безопасность и повышает риски. Были также и другие взгляды и различные оценки ситуации и санкций", – говорится в документе.

Также в документе говорится, что все страны мира должны уважать международное право и не нарушать Устав ООН.



