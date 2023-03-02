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Страны G20 не смогли согласовать совместное коммюнике из-за войны России против Украины – глава МИД Индии

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Джайшанкар: Страны были обеспокоены российско-украинским конфликтом
Джайшанкар: Страны были обеспокоены российско-украинским конфликтом
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" не смогли согласовать совместное коммюнике из-за разногласий по поводу войны России против Украины. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции 2 марта. Его цитируют СМИ, в частности The Hindu и CNN.

Он заявил, что страны смогли прийти к общему видению по ряду тем таких, как борьба с терроризмом, продовольственная безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата, но остались вопросы, по которым единого мнения не было.

"Были вопросы, страны были обеспокоены российско-украинским конфликтом. У нас есть совместный документ, построенный на основной массе проблем, но разные стороны придерживались разных мнений по ряду тем", – сказал глава МИД Индии.

Он подчеркнул, что Индия приложила большие усилия для поиска компромисса.

Немецкое издание tagesschau добавило: большинство государств осудили войну России против Украины и потребовали безоговорочного ухода с ее территории. Но с этими пунктами не согласились министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Цинь Ган.

Госсекретаря США Энтони Блинкен во время выступления сказал, что встреча с министром была "омрачена" темой войны в Украине.

"К сожалению, эта встреча снова была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины, преднамеренной кампанией уничтожения гражданских объектов и ее наступлением на основные принципы Устава ООН. Мы должны продолжать призывать Россию прекратить агрессивную войну и уйти с территории Украины ради международного мира и экономической стабильности", – сказал Блинкен, которого цитирует CNN.

В то же время на официальной странице в Twitter президентства Индии в G20 опубликовали итоговый документ страны как председателя.

В заявлении говорится, что война в Украине продолжает отрицательно влиять на мировую экономику, и подавляющее большинство стран мира поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и увеличивает существующую уязвимость мировой экономики – ограничивает рост, усиливает инфляцию, нарушает поставки, ослабляет энергию и продовольственную безопасность и повышает риски. Были также и другие взгляды и различные оценки ситуации и санкций", – говорится в документе.

Также в документе говорится, что все страны мира должны уважать международное право и не нарушать Устав ООН.


Контекст:

Саммит глав МИД стран G20 проходит в Индии. 

Во врем вступительной речи на саммите 2 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди призывал страны "преодолеть разногласия и напряженность", в частности по поводу войны России против Украины. 

24 февраля состоялся другой саммит G20 – встреча министров финансов стран "Большой двадцатки". Она завершилась досрочно и также без итогового коммюнике. Как сообщало Reuters, представители США и их союзники по "Большой семерке" (G7) были непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную войну. Против выступили российская и китайская делегации. Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной" позиции.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, МИД, Сергей Лавров, Большая двадцатка, G20, Энтони Блинкен, Субраманьям Джайшанкар, Цинь Ган
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