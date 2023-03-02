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Премьер Индии призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по поводу войны в Украине

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Премьер-министр Индии: Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий
Премьер-министр Индии: Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий
Фото: EPA

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл встречу министров иностранных дел G20 в Нью-Дели (Индия) 2 марта. Он призвал страны "Большой двадцатки" найти общую позицию в "период разногласий". Свое вступительное слово Моди опубликовал в Twitter.

"Мы не должны допустить, чтобы проблемы, которые мы не можем решить вместе, мешали тем вопросам, которые мы можем решить... Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий. Мы несем ответственность перед теми, кто не находится в этом зале", – сказал он.

Премьер Индии призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность", в частности по поводу войны России против Украины. 

Разногласия из-за войны станут "испытанием для индийской дипломатии", отметила BBC.

Встреча министров иностранных дел проходит через неделю после встречи министров финансов стран G2. Она завершилась досрочно без итогового коммюнике. Как сообщало Reuters, представители США и их союзники по "Большой семерке" (G7) были непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную ею войну. Против выступили российская и китайская делегации. Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной позиции".

BBC пишет, что саммит глав МИД может ждать "аналогичные препятствия".

Телекомпания добавила, что в своей речи Моди дал понять, что Индия хочет заключить соглашение, которое поможет развивающемуся миру достичь его "глобальных амбиций".

"После многих лет прогресса сегодня мы рискуем вернуться к целям устойчивого развития. Многие развивающиеся страны борются с непосильной задолженностью, пытаясь обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность", – сказал он.

Министр иностранных дел Индии Винай Квантра заявил, что позиция Индии по поводу войны РФ против Украины не изменилась: "сейчас не эпоха войны". Он считает, что "путь вперед" – это диалог и дипломатия. 

В то же время делегация Евросоюза уже заявила, что не поддержит итоговое заявление на встрече министров иностранных дел на саммите "Большой двадцатки", если в нем не будет осуждения российской агрессии против Украины.

"Эта война должна быть осуждена... Я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы Россия поняла, что эта война должна закончиться", – сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Контекст:

Саммит глав МИД стран G20 проходит в Индии. Основные встречи G20 состоятся 2 марта – на следующий день после приветственного ужина, который прошел 1-го числа.

По результатам встречи разногласия между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Россией и Китаем – с другой могут еще больше усугубиться, писало Associated Press. По мнению СМИ, "раскол" по поводу войны в Украине и ее влияния на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность "затмит" все остальные темы. Агентство отметило, что затянувшийся конфликт станет "главным раздражителем" в американо-китайских отношениях, которые и без того "были на грани разрыва" по другим причинам.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, Китай, G20, Жозеп Боррель, Нарендра Моди, Нью-Дели
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