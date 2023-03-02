Премьер Индии призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по поводу войны в Украине

"Мы не должны допустить, чтобы проблемы, которые мы не можем решить вместе, мешали тем вопросам, которые мы можем решить... Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий. Мы несем ответственность перед теми, кто не находится в этом зале", – сказал он.

Премьер Индии призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность", в частности по поводу войны России против Украины.

Addressing the Opening Segment of G20 Foreign Ministers' meeting. @g20org https://t.co/s73ypWruBf — Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2023

Разногласия из-за войны станут "испытанием для индийской дипломатии", отметила BBC.

Встреча министров иностранных дел проходит через неделю после встречи министров финансов стран G2. Она завершилась досрочно без итогового коммюнике. Как сообщало Reuters, представители США и их союзники по "Большой семерке" (G7) были непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную ею войну. Против выступили российская и китайская делегации. Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной позиции".

BBC пишет, что саммит глав МИД может ждать "аналогичные препятствия".

Телекомпания добавила, что в своей речи Моди дал понять, что Индия хочет заключить соглашение, которое поможет развивающемуся миру достичь его "глобальных амбиций".

"После многих лет прогресса сегодня мы рискуем вернуться к целям устойчивого развития. Многие развивающиеся страны борются с непосильной задолженностью, пытаясь обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность", – сказал он.

Министр иностранных дел Индии Винай Квантра заявил, что позиция Индии по поводу войны РФ против Украины не изменилась: "сейчас не эпоха войны". Он считает, что "путь вперед" – это диалог и дипломатия.

В то же время делегация Евросоюза уже заявила, что не поддержит итоговое заявление на встрече министров иностранных дел на саммите "Большой двадцатки", если в нем не будет осуждения российской агрессии против Украины.

" Эта война должна быть осуждена... Я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы Россия поняла, что эта война должна закончиться", – сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.