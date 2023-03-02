Блинкен и Лавров встретились впервые с начала войны. Кулуарные переговоры длились 10 минут

В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе 2022 года в Женеве Фото: EPA (архив)

Также об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Это первый личный разговор Блинкена и Лаврова с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам сотрудника Госдепа, они общались 10 минут.

В разговоре Блинкен призвал Россию освободить незаконно задержанного американца Пола Уилана и возобновить участие в новом договоре о СНВ, соглашении о контроле над ядерными вооружениями, участие в котором приостановил президент РФ Владимир Путин.

Также Блинкен заявил Лаврову, что США будут поддерживать Украину.

По словам и представителя Госдепа, и Захаровой, о встречи в кулуарах попросил Блинкен. Больше никаких переговоров или полноценной встречи не было, добавили они.