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Блинкен и Лавров встретились впервые с начала войны. Кулуарные переговоры длились 10 минут

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В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе 2022 года в Женеве
В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе 2022 года в Женеве
Фото: EPA (архив)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита глав МИД стран G20 2 марта в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщил сотрудник Госдепартамента, который сопровождает Блинкена, в комментарии СМИ, в частности CNN.

Также об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Это первый личный разговор Блинкена и Лаврова с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам сотрудника Госдепа, они общались 10 минут. 

В разговоре Блинкен призвал Россию освободить незаконно задержанного американца Пола Уилана и возобновить участие в новом договоре о СНВ, соглашении о контроле над ядерными вооружениями, участие в котором приостановил президент РФ Владимир Путин.

Также Блинкен заявил Лаврову, что США будут поддерживать Украину.

По словам и представителя Госдепа, и Захаровой, о встречи в кулуарах попросил Блинкен. Больше никаких переговоров или полноценной встречи не было, добавили они.

Контекст:

В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе прошлого года в Женеве, за несколько недель до вторжения России в Украину.

Саммит глав МИД стран G20 проходит в Индии 1–2 марта. По результатам встречи разногласия между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Россией и Китаем с другой могут еще больше усугубиться, писало Associated Press. По мнению СМИ, "раскол" по поводу войны в Украине и ее влияния на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность "затмит" все остальные темы. Агентство отметило, что затянувшийся конфликт станет "главным раздражителем" в американо-китайских отношениях, которые и без того "были на грани разрыва" по другим причинам.

В заявлении Государственного департамента США, опубликованном 1 марта, было сказано, что США будут привлекать РФ к ответу за неспровоцированную войну против Украины, в частности в рамках встречи глав МИД G20.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Индия, Большая двадцатка, G20, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Нью-Дели
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