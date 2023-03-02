Блинкен и Лавров встретились впервые с начала войны. Кулуарные переговоры длились 10 минут

Также об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Это первый личный разговор Блинкена и Лаврова с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам сотрудника Госдепа, они общались 10 минут.
В разговоре Блинкен призвал Россию освободить незаконно задержанного американца Пола Уилана и возобновить участие в новом договоре о СНВ, соглашении о контроле над ядерными вооружениями, участие в котором приостановил президент РФ Владимир Путин.
Также Блинкен заявил Лаврову, что США будут поддерживать Украину.
По словам и представителя Госдепа, и Захаровой, о встречи в кулуарах попросил Блинкен. Больше никаких переговоров или полноценной встречи не было, добавили они.
В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе прошлого года в Женеве, за несколько недель до вторжения России в Украину.
Саммит глав МИД стран G20 проходит в Индии 1–2 марта. По результатам встречи разногласия между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Россией и Китаем с другой могут еще больше усугубиться, писало Associated Press. По мнению СМИ, "раскол" по поводу войны в Украине и ее влияния на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность "затмит" все остальные темы. Агентство отметило, что затянувшийся конфликт станет "главным раздражителем" в американо-китайских отношениях, которые и без того "были на грани разрыва" по другим причинам.
В заявлении Государственного департамента США, опубликованном 1 марта, было сказано, что США будут привлекать РФ к ответу за неспровоцированную войну против Украины, в частности в рамках встречи глав МИД G20.