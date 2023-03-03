Путин продемонстрировал нулевую заинтересованность в сотрудничестве для дипломатического завершения войны – Блинкен

Блинкен сказал, что США готовы поддержать Украину с помощью дипломатии, чтобы закончить войну на основе формулы мира, предложенной Киевом Фото: ЕРА

Об этом Блинкен рассказал на брифинге, расшифровку которого приводит сайт Госдепа.

Госсекретарь сообщил, что провел короткий разговор с Лавровым в кулуарах встречи министров G20 в Индии 2 марта. Это их первая очная встреча с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Блинкен отметил, что сказал Лаврову: "Прекратите эту агрессивную войну; приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру".

ОН напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 озвучил формулу мира – "план из 10 пунктов для достижения справедливого и прочного мира".

"Соединенные Штаты готовы поддержать Украину с помощью дипломатии, чтобы закончить войну на этой основе. Президент [России Владимир] Путин, однако, продемонстрировал нулевую заинтересованность в сотрудничестве, заявив, что не о чем даже говорить, пока Украина не примет – цитирую – "новые территориальные реалии", и удвоив при этом свою жестокость по отношению к Украине. Независимо от того, что делает Россия, мы показали здесь, в Дели, что мы будем делать: добиваться результатов в решении проблем, наиболее влияющих на жизнь наших народов", – добавил госсекретарь.