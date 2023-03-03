Путин продемонстрировал нулевую заинтересованность в сотрудничестве для дипломатического завершения войны – Блинкен

Об этом Блинкен рассказал на брифинге, расшифровку которого приводит сайт Госдепа.
Госсекретарь сообщил, что провел короткий разговор с Лавровым в кулуарах встречи министров G20 в Индии 2 марта. Это их первая очная встреча с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Блинкен отметил, что сказал Лаврову: "Прекратите эту агрессивную войну; приступайте к конструктивной дипломатии, которая может привести к справедливому и прочному миру".
ОН напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 озвучил формулу мира – "план из 10 пунктов для достижения справедливого и прочного мира".
"Соединенные Штаты готовы поддержать Украину с помощью дипломатии, чтобы закончить войну на этой основе. Президент [России Владимир] Путин, однако, продемонстрировал нулевую заинтересованность в сотрудничестве, заявив, что не о чем даже говорить, пока Украина не примет – цитирую – "новые территориальные реалии", и удвоив при этом свою жестокость по отношению к Украине. Независимо от того, что делает Россия, мы показали здесь, в Дели, что мы будем делать: добиваться результатов в решении проблем, наиболее влияющих на жизнь наших народов", – добавил госсекретарь.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский опять заявил, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".