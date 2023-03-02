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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои"

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Подоляк: Об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу 1991 года и переходим к "серьезным переговорам"
Подоляк: Об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу 1991 года и переходим к "серьезным переговорам"
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 марта заявил в Twitter, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову нужно прекратить продвигать переговоры на условиях РФ.

"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои", и годичную продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу 1991 года и переходим к "серьезным переговорам", – подчеркнул он.

Так Подоляк отреагировал на слова Лаврова, который перед этим заявлял на пресс-конференции в Индии, что РФ "никогда не отказывается от серьезных предложений" по переговорам. Лаврова цитирует пропагандистское российское агентство "РИА Новости".

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский опять заявил, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Индия, Сергей Лавров, переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк
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