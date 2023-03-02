Россия хочет добиться передышки, поэтому планирует промежуточный "мирный договор" – Данилов

Он отметил, что россияне планировали захватить Украину за несколько дней, но им это не удалось, и теперь они хотят выкрутиться из этого положения.

По словам Данилова, один из вариантов, который рассматривает Россия, – подписание промежуточных документов о перемирии.

"Параллельно они могут продвигать отвратительный проект "вторая Украина", который раздувают в Кремле одиозный Виктор Медведчук и его сателлиты, которые по-русски вещают по некоторым каналам и рассказывают, как нам жить", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что старания РФ – это "напрасно потраченные время и деньги на разные проекты". По его словам, сейчас нет никаких шансов, что Украина будет что-либо подписывать с Россией.

Он заявил, что сейчас совершенно другая ситуация по сравнению с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. По его словам, тогда мало кто верил, что Украина способна отразить нападение России, но сейчас ситуация сильно изменилась благодаря западным союзникам Украины.