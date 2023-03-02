Россия хочет добиться передышки, поэтому планирует промежуточный "мирный договор" – Данилов

Он отметил, что россияне планировали захватить Украину за несколько дней, но им это не удалось, и теперь они хотят выкрутиться из этого положения.
По словам Данилова, один из вариантов, который рассматривает Россия, – подписание промежуточных документов о перемирии.
"Параллельно они могут продвигать отвратительный проект "вторая Украина", который раздувают в Кремле одиозный Виктор Медведчук и его сателлиты, которые по-русски вещают по некоторым каналам и рассказывают, как нам жить", – сказал он.
Данилов подчеркнул, что старания РФ – это "напрасно потраченные время и деньги на разные проекты". По его словам, сейчас нет никаких шансов, что Украина будет что-либо подписывать с Россией.
Он заявил, что сейчас совершенно другая ситуация по сравнению с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. По его словам, тогда мало кто верил, что Украина способна отразить нападение России, но сейчас ситуация сильно изменилась благодаря западным союзникам Украины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля 2022 года, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский опять заявил, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".