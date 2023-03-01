Фейгин: Путин хочет уничтожить украинскую нацию. Чтобы украинцев не существовало, только русские. Перековать всех, переделать, перепрошить

Путин пытается разными способами заставить сесть за стол переговоров на своих условиях, чтобы в конечном итоге добиться капитуляции Украины, считает юрист Фото: EPA

"Все, что он хотел сказать: "Мы не сдадимся, потому что у нас есть и другие способы ответа. Да, мы понимаем, что проигрываем, потому что Запад против нас выступил вместе с Украиной, превратили конфликт двусторонний в глобальный. А так мы тихо взяли бы Украину – и на этом бы все закончилось. Че вы вмешались?" – считает Фейгин.

Он обратил внимание, что Путин отказался от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), хотя знает, что тот важен для демократов.

"Я думаю, что эта риторика и этот подход нужны, исключительно чтобы Запад внушил Украине и сам смирился с переговорами. "Мы заняли территории, отдайте их нам, прекратите наступление, не рискуйте, потому что у нас есть глобальный рычаг в виде стратегических вооружений и ядерных испытаний", – подчеркнул Фейгин

При этом, по его мнению, в испытании новых ядерных вооружений нет необходимости, потому что запасов имеющихся достаточно, "чтобы Землю превратить в остатки Луны".

"Поэтому он пытается разными способами заставить сесть за стол переговоров на своих условиях. В конечном итоге он хочет капитуляцию Украины. Ничего больше. Даже если это промежуточный этап и он не может уничтожить всю украинскую нацию, а он очень этого хочет… Чтобы украинцев не существовало, а только русские... Перековать всех, переделать, перепрошить", – сказал юрист.

Он отметил, что часть речи Путина также была посвящена "достижениям" России за этот год.

"Весь набор: "мы отстояли", "они хотели, а мы опередили", "они бы напали", "мы чего-то добились", "Азовское море – внутренний водоем". Ну молодец, целуйся пока. Про Херсон они тоже говорили, что это русский город. И че? Завтра начнется наступление, разрежут Мелитополь через Токмак и выйдут к славному Азовскому морю. И нет у вас больше внутреннего водоема", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



