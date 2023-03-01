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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Путин хочет уничтожить украинскую нацию. Чтобы украинцев не существовало, только русские. Перековать всех, переделать, перепрошить

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Путин пытается разными способами заставить сесть за стол переговоров на своих условиях, чтобы в конечном итоге добиться капитуляции Украины, считает юрист
Путин пытается разными способами заставить сесть за стол переговоров на своих условиях, чтобы в конечном итоге добиться капитуляции Украины, считает юрист
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин своей речью перед Федеральным собранием хотел сказать Западу, что Россия больше не будет договариваться с ним по глобальным вопросам и надо заставить Украину капитулировать. Такую трактовку озвучил российский блогер и юрист Марк Фейгин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Все, что он хотел сказать: "Мы не сдадимся, потому что у нас есть и другие способы ответа. Да, мы понимаем, что проигрываем, потому что Запад против нас выступил вместе с Украиной, превратили конфликт двусторонний в глобальный. А так мы тихо взяли бы Украину – и на этом бы все закончилось. Че вы вмешались?" – считает Фейгин.

Он обратил внимание, что Путин отказался от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), хотя знает, что тот важен для демократов. 

"Я думаю, что эта риторика и этот подход нужны, исключительно чтобы Запад внушил Украине и сам смирился с переговорами. "Мы заняли территории, отдайте их нам, прекратите наступление, не рискуйте, потому что у нас есть глобальный рычаг в виде стратегических вооружений и ядерных испытаний", – подчеркнул Фейгин

При этом, по его мнению, в испытании новых ядерных вооружений нет необходимости, потому что запасов имеющихся достаточно, "чтобы Землю превратить в остатки Луны".

"Поэтому он пытается разными способами заставить сесть за стол переговоров на своих условиях. В конечном итоге он хочет капитуляцию Украины. Ничего больше. Даже если это промежуточный этап и он не может уничтожить всю украинскую нацию, а он очень этого хочет… Чтобы украинцев не существовало, а только русские... Перековать всех, переделать, перепрошить", – сказал юрист. 

Он отметил, что часть речи Путина также была посвящена "достижениям" России за этот год.

"Весь набор: "мы отстояли", "они хотели, а мы опередили", "они бы напали", "мы чего-то добились", "Азовское море – внутренний водоем". Ну молодец, целуйся пока. Про Херсон они тоже говорили, что это русский город. И че? Завтра начнется наступление, разрежут Мелитополь через Токмак и выйдут к славному Азовскому морю. И нет у вас больше внутреннего водоема", – подытожил Фейгин. 

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ядерном соглашении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, переговоры, вооружение, Азовское море, Марк Фейгин, война России против Украины, ракеты, ядерные испытания, соглашение, Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, капитуляция
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