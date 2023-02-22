Во время визита Байдена в Киев Россия провела испытательный запуск ракеты "Сармат", он провалился – CNN

По информации телеканала, полученной от двух анонимных официальных лиц США, испытания были проведены "приблизительно в то же время", что и поездка Байдена в Украину, состоявшаяся 20 февраля.

Один из чиновников CNN сказал, что Россия заранее уведомила США о ракетных испытаниях по линии, для разрешения конфликтных ситуаций. Испытания не представляли опасности для США и не рассматриваются "как аномалия или эскалация", добавил другой источник.

Как считают в США, параллельное визиту Байдена в Киев испытание ракеты "Сармат", по всей видимости, провалилось.

Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию 21 февраля. Однако президент РФ не упомянул о "Сармате" во время своего послания.

CNN обратилось за комментарием к российскому посольству в США, но пока не получило информации об испытаниях.