Во время визита Байдена в Киев Россия провела испытательный запуск ракеты "Сармат", он провалился – CNN

По информации телеканала, полученной от двух анонимных официальных лиц США, испытания были проведены "приблизительно в то же время", что и поездка Байдена в Украину, состоявшаяся 20 февраля.
Один из чиновников CNN сказал, что Россия заранее уведомила США о ракетных испытаниях по линии, для разрешения конфликтных ситуаций. Испытания не представляли опасности для США и не рассматриваются "как аномалия или эскалация", добавил другой источник.
Как считают в США, параллельное визиту Байдена в Киев испытание ракеты "Сармат", по всей видимости, провалилось.
Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию 21 февраля. Однако президент РФ не упомянул о "Сармате" во время своего послания.
CNN обратилось за комментарием к российскому посольству в США, но пока не получило информации об испытаниях.
1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", а также начала серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводит испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Путин также заявил, что ни санкции, ни ограничения не смогли "сдержать" Россию.
Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики, в которых смоделировали поражение ракетой цели на территории США.
Тогдашняя пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечала, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года. "Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного международного игрока", – добавила спикер.
После этого в Госдепе США ввели новую должность – старший советник по российским вредоносным действиям и трендам (senior advisor for Russian malign activities and trends, сокращенно – SARMAT).
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при "угрозе территориальной целостности России".
В Пентагоне в начале декабря отмечали, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.
21 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии минобороны РФ, заявил, что Россия планирует развивать свои ядерные силы, и пообещал уже вскоре поставить на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря напомнил, что Путин обещает "поставить "Сармат" в строй" уже не в первый раз. "Он уже два года объявляет: "Сармат", всех в радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство", – сказал глава ГУР.
21 февраля Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ (стратегических наступательных вооружениях).