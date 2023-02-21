"Не буду уточнять, каков был ответ России". Салливан рассказал, что США предупредили РФ о визите Байдена в Украину "за несколько часов"

"Мы проинформировали Россию о том, что президент Байден посетит Киев. Мы сделали это за несколько часов до его отбытия с целью исключить конфликтные ситуации. Из-за конфиденциального характера этих контактов я не буду уточнять, каков был ответ России или каким в точности было наше сообщение", – пояснил Салливан.
Он не уточнил, с кем конкретно в России администрация Байдена контактировала с целью предупредить о поездке американского лидера в Украину..
Заместитель советника главы Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер, в свою очередь сообщил, что поездку американского президента в Украину готовили несколько месяцев.
"Этот визит тщательно планировали на протяжении месяцев, в процессе участвовали несколько служб Белого дома, а также небольшое число наших коллег из Пентагона, Секретной службы и, разумеется, разведывательного сообщества", – рассказал Файнер.
Файнер отметил, что над визитом Белый дом также работал совместно с высокопоставленными представителями украинского правительства.
"Группа, сопровождавшая президента, была чрезвычайно малочисленна и состояла в основном из некоторых его ближайших помощников, небольшой медицинской бригады, фотографа и службы безопасности", – уточнил он.
В Белом доме подчеркнули, что Байден был полностью проинформирован о каждом этапе плана и любых возможных непредвиденных обстоятельствах, а затем принял окончательное решение о поездке в Украину 17 февраля после финального совещания по обеспечению безопасности визита, параллельно консультируясь по телефону с некоторыми ключевыми членами своего кабинета национальной безопасности.
"Я не собираюсь вдаваться в подробности того, кто что сказал ему [Байдену] в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как его безопасность. Скажу лишь, что он получил полную презентацию очень хорошего и очень эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слышал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск [во время визита] был управляемым. И он, в конце концов, принял решение [ехать в Киев]", – отметил Салливан.
В Белом доме добавили, что смогут более детально рассказать журналистам об организации поездки Байдена в Киев после завершения его европейского визита, а пока часть информации, в том числе подробности организации и виды транспорта, которыми пользовались президент и команда, не разглашается из соображений безопасности.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.
По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после заключительного брифинга по безопасности. Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным", поскольку это первый случай, когда президент США посетил столицу воюющей страны, в которой американские военные не контролирует критическую инфраструктуру.