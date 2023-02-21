"Не буду уточнять, каков был ответ России". Салливан рассказал, что США предупредили РФ о визите Байдена в Украину "за несколько часов"

Байдена, по словам Салливана, предупреждали обо всех возможных рисках поездки в Украину, где идут боевые действия Фото: EPA

"Мы проинформировали Россию о том, что президент Байден посетит Киев. Мы сделали это за несколько часов до его отбытия с целью исключить конфликтные ситуации. Из-за конфиденциального характера этих контактов я не буду уточнять, каков был ответ России или каким в точности было наше сообщение", – пояснил Салливан.

Он не уточнил, с кем конкретно в России администрация Байдена контактировала с целью предупредить о поездке американского лидера в Украину..

Заместитель советника главы Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер, в свою очередь сообщил, что поездку американского президента в Украину готовили несколько месяцев.

"Этот визит тщательно планировали на протяжении месяцев, в процессе участвовали несколько служб Белого дома, а также небольшое число наших коллег из Пентагона, Секретной службы и, разумеется, разведывательного сообщества", – рассказал Файнер.

Файнер отметил, что над визитом Белый дом также работал совместно с высокопоставленными представителями украинского правительства.

"Группа, сопровождавшая президента, была чрезвычайно малочисленна и состояла в основном из некоторых его ближайших помощников, небольшой медицинской бригады, фотографа и службы безопасности", – уточнил он.

В Белом доме подчеркнули, что Байден был полностью проинформирован о каждом этапе плана и любых возможных непредвиденных обстоятельствах, а затем принял окончательное решение о поездке в Украину 17 февраля после финального совещания по обеспечению безопасности визита, параллельно консультируясь по телефону с некоторыми ключевыми членами своего кабинета национальной безопасности.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности того, кто что сказал ему [Байдену] в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как его безопасность. Скажу лишь, что он получил полную презентацию очень хорошего и очень эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слышал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск [во время визита] был управляемым. И он, в конце концов, принял решение [ехать в Киев]", – отметил Салливан.

В Белом доме добавили, что смогут более детально рассказать журналистам об организации поездки Байдена в Киев после завершения его европейского визита, а пока часть информации, в том числе подробности организации и виды транспорта, которыми пользовались президент и команда, не разглашается из соображений безопасности.