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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не буду уточнять, каков был ответ России". Салливан рассказал, что США предупредили РФ о визите Байдена в Украину "за несколько часов"

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Байдена, по словам Салливана, предупреждали обо всех возможных рисках поездки в Украину, где идут боевые действия
Байдена, по словам Салливана, предупреждали обо всех возможных рисках поездки в Украину, где идут боевые действия
Фото: EPA

Белый дом из соображений безопасности предупредил российское руководство о визите президента США Джо Байдена в Киев. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, стенограмму которого пресс-служба Белого дома обнародовала 20 февраля.

"Мы проинформировали Россию о том, что президент Байден посетит Киев. Мы сделали это за несколько часов до его отбытия с целью исключить конфликтные ситуации. Из-за конфиденциального характера этих контактов я не буду уточнять, каков был ответ России или каким в точности было наше сообщение", – пояснил Салливан.

Он не уточнил, с кем конкретно в России администрация Байдена контактировала с целью предупредить о поездке американского лидера в Украину..

Заместитель советника главы Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер, в свою очередь сообщил, что поездку американского президента в Украину готовили несколько месяцев.

"Этот визит тщательно планировали на протяжении месяцев, в процессе участвовали несколько служб Белого дома, а также небольшое число наших коллег из Пентагона, Секретной службы и, разумеется, разведывательного сообщества", – рассказал Файнер.

Файнер отметил, что над визитом Белый дом также работал совместно с высокопоставленными представителями украинского правительства.

"Группа, сопровождавшая президента, была чрезвычайно малочисленна и состояла в основном из некоторых его ближайших помощников, небольшой медицинской бригады, фотографа и службы безопасности", – уточнил он.

В Белом доме подчеркнули, что Байден был полностью проинформирован о каждом этапе плана и любых возможных непредвиденных обстоятельствах, а затем принял окончательное решение о поездке в Украину 17 февраля после финального совещания по обеспечению безопасности визита, параллельно консультируясь по телефону с некоторыми ключевыми членами своего кабинета национальной безопасности.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности того, кто что сказал ему [Байдену] в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как его безопасность. Скажу лишь, что он получил полную презентацию очень хорошего и очень эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слышал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск [во время визита] был управляемым. И он, в конце концов, принял решение [ехать в Киев]", – отметил Салливан.

В Белом доме добавили, что смогут более детально рассказать журналистам об организации поездки Байдена в Киев после завершения его европейского визита, а пока часть информации, в том числе подробности организации и виды транспорта, которыми пользовались президент и команда, не разглашается из соображений безопасности.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.

По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после заключительного брифинга по безопасности. Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным", поскольку это первый случай, когда президент США посетил столицу воюющей страны, в которой американские военные не контролирует критическую инфраструктуру.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Вашингтон, Белый дом, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, визит, брифинг, Джейк Салливан, Джон Файнер, российские оккупанты
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