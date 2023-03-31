Кислица о планах Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси: Новый провокационный шаг преступного режима Путина

"Это очередной провокационный шаг преступного режима [президента РФ Владимира] Путина. Подобные намерения не могут не вызывать беспокойство, поскольку Россия делает это на фоне неспровоцированной агрессивной войны против Украины. Ядерный шантаж – один из инструментов, которыми Россия пользуется с самого начала своего вторжения. Вместе с захватом атомных станций Украины это усугубляет ядерные угрозы на глобальном уровне. Идет 401-й день полномасштабной войны, и РФ демонстрирует неспособность одержать верх на поле боя. В отчаянной попытке избежать неизбежного – военного поражения в Украине – Россия в очередной раз размахивает своей ядерной дубинкой. Кремль готов подорвать всю архитектуру ядерного разоружения и нераспространения, грозить миру апокалипсисом. А к чему Кремль не готов – так это к тому, чтобы прекратить нарушать Устав ООН и вернуться к нормам международного права", – сказал он.

По словам Кислицы, заявление РФ дает очередное доказательство, что бумаги, которые подписывает Путин, ничего для него не значат. Он напомнил, что Путин уже готовился к вторжению в Украину, когда в январе 2022 года подписывал совместное заявление лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Также Путину понадобилось всего четыре дня для нарушения другого обещания, которое прозвучало в совместном заявлении с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Кислица. В этом заявлении сказано, что ядерные государства должны воздерживаться от того, чтобы размещать ядерное оружие за пределами своих территорий, напомнил он.

"Россия создает ложные предлоги для ядерной эскалации. Сначала были фейки о грязных бомбах, потом говорили о боеприпасах, которые Украина может использовать для самообороны. Украина всегда была ответственным членом международного сообщества, внесла беспрецедентный вклад в ядерное разоружение, вошла в ДНЯО и подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Но РФ не выполняет свои обязательства по этому документу. Для нее ядерное оружие – это инструмент, чтобы запугивать и угрожать, а не средство сдерживания и предотвращения войны", – сказал он.

Кислица призвал другие страны не поддаваться на ядерный шантаж России и объединиться в решительных мерах по надежному сдерживанию угрозы со стороны России.