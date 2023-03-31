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Кислица о планах Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси: Новый провокационный шаг преступного режима Путина

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Кислица: Для РФ ядерное оружие это инструмент, чтобы запугивать и угрожать
Кислица: Для РФ ядерное оружие – это инструмент, чтобы запугивать и угрожать
Фото: EPA

Действия России подрывают базовые принципы договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица на заседании 31 марта, посвященном планам страны-агрессора разместить ядерное оружие в Беларуси, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это очередной провокационный шаг преступного режима [президента РФ Владимира] Путина. Подобные намерения не могут не вызывать беспокойство, поскольку Россия делает это на фоне неспровоцированной агрессивной войны против Украины. Ядерный шантаж – один из инструментов, которыми Россия пользуется с самого начала своего вторжения. Вместе с захватом атомных станций Украины это усугубляет ядерные угрозы на глобальном уровне. Идет 401-й день полномасштабной войны, и РФ демонстрирует неспособность одержать верх на поле боя. В отчаянной попытке избежать неизбежного – военного поражения в Украине – Россия в очередной раз размахивает своей ядерной дубинкой. Кремль готов подорвать всю архитектуру ядерного разоружения и нераспространения, грозить миру апокалипсисом. А к чему Кремль не готов – так это к тому, чтобы прекратить нарушать Устав ООН и вернуться к нормам международного права", – сказал он.

По словам Кислицы, заявление РФ дает очередное доказательство, что бумаги, которые подписывает Путин, ничего для него не значат. Он напомнил, что Путин уже готовился к вторжению в Украину, когда в январе 2022 года подписывал совместное заявление лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. 

Также Путину понадобилось всего четыре дня для нарушения другого обещания, которое прозвучало в совместном заявлении с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Кислица. В этом заявлении сказано, что ядерные государства должны воздерживаться от того, чтобы размещать ядерное оружие за пределами своих территорий, напомнил он.

"Россия создает ложные предлоги для ядерной эскалации. Сначала были фейки о грязных бомбах, потом говорили о боеприпасах, которые Украина может использовать для самообороны. Украина всегда была ответственным членом международного сообщества, внесла беспрецедентный вклад в ядерное разоружение, вошла в ДНЯО и подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Но РФ не выполняет свои обязательства по этому документу. Для нее ядерное оружие – это инструмент, чтобы запугивать и угрожать, а не средство сдерживания и предотвращения войны", – сказал он.

Кислица призвал другие страны не поддаваться на ядерный шантаж России и объединиться в решительных мерах по надежному сдерживанию угрозы со стороны России.

Контекст:

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Кроме того, Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: ООН, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины
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