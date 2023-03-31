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Попытки Путина запугать Запад не сработают, помощь Украине продолжится – представитель Великобритании в Совбезе ООН

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Кариуки: Россия должна прекратить эскалацию
Кариуки: Россия должна прекратить эскалацию
Фото: gov.uk

Россия ставит под сомнение всю архитектуру мировой безопасности. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН 31 марта представитель Великобритании Джеймс Кариуки, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Объявление [президента страны-агрессора России Владимира] Путина – это последняя попытка заставить и запугать. Это не сработает, мы продолжим поддерживать Украину в ее самообороне. Мы слышали заявление Путина, что причина в том, что Британия поставляет боеприпасы с обедненным ураном. Это пример, как Россия вводит всех в заблуждение", – сказал он.

Кариуки отметил, что Россия не должна разворачивать ядерное оружие за пределами своих границ, подчеркнул он.

"Россия должна прекратить эскалацию, и в первую очередь прекратить незаконную войну в Украине", – заявил представитель Великобритании.

Контекст:

О том, что Великобритания вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран, 20 марта сообщила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

В тот же день Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Он добавил, что Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

В минобороны Великобритании ответили, что речь идет о стандартных боеприпасах, не имеющих ничего общего с ядерным оружием или потенциалом, и Россия знает об этом

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Кроме того, Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица заявил, что намерение РФ подрывает основные принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ООН, Великобритания, ядерное оружие, военная помощь, война России против Украины
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