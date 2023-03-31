Попытки Путина запугать Запад не сработают, помощь Украине продолжится – представитель Великобритании в Совбезе ООН

"Объявление [президента страны-агрессора России Владимира] Путина – это последняя попытка заставить и запугать. Это не сработает, мы продолжим поддерживать Украину в ее самообороне. Мы слышали заявление Путина, что причина в том, что Британия поставляет боеприпасы с обедненным ураном. Это пример, как Россия вводит всех в заблуждение", – сказал он.

Кариуки отметил, что Россия не должна разворачивать ядерное оружие за пределами своих границ, подчеркнул он.

"Россия должна прекратить эскалацию, и в первую очередь прекратить незаконную войну в Украине", – заявил представитель Великобритании.