Ядерными угрозами РФ пытается эскалировать войну в Украине – представитель США в Совбезе ООН

"Сегодняшнего заседания могло бы не быть, но президент [страны-агрессора России Владимир] Путин решил разметить ядерное оружие в Беларуси. Это еще одно напоминание миру о неуважении к международному праву, в том числе к Уставу ООН. После объявления Кремля становится очевидно, что это напрямую связано с его желанием уменьшить международную поддержку Украине. РФ не желает, чтобы у Украины была способность противостоять российским танкам", – сказал он.

Представитель США подчеркнул, что для размещения российского ядерного оружия в Беларуси нет никаких законных оснований.

"В этой безответственной риторике и продолжении дезинформации РФ пытается эскалировать войну в Украине. [Самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко продолжает предоставлять логистическую поддержку российским войскам. 25 марта белорусский режим поспособствовал незаконным решениям Кремля. Белорусский режим просто обслуживает интересы Путина", – сказал он.

Вуд отметил, что своими заявлениями Кремль пытается запугать страны, которые применяют право на самооборону.

"Россия должна немедленно прекратить свою эскалационную риторику. Любое применение ядерного, химического или биологического оружия будет иметь тяжелые последствия и фундаментально поменяет природу этой войны", – подчеркнул он.