Ядерными угрозами РФ пытается эскалировать войну в Украине – представитель США в Совбезе ООН

"Сегодняшнего заседания могло бы не быть, но президент [страны-агрессора России Владимир] Путин решил разметить ядерное оружие в Беларуси. Это еще одно напоминание миру о неуважении к международному праву, в том числе к Уставу ООН. После объявления Кремля становится очевидно, что это напрямую связано с его желанием уменьшить международную поддержку Украине. РФ не желает, чтобы у Украины была способность противостоять российским танкам", – сказал он.
Представитель США подчеркнул, что для размещения российского ядерного оружия в Беларуси нет никаких законных оснований.
"В этой безответственной риторике и продолжении дезинформации РФ пытается эскалировать войну в Украине. [Самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко продолжает предоставлять логистическую поддержку российским войскам. 25 марта белорусский режим поспособствовал незаконным решениям Кремля. Белорусский режим просто обслуживает интересы Путина", – сказал он.
Вуд отметил, что своими заявлениями Кремль пытается запугать страны, которые применяют право на самооборону.
"Россия должна немедленно прекратить свою эскалационную риторику. Любое применение ядерного, химического или биологического оружия будет иметь тяжелые последствия и фундаментально поменяет природу этой войны", – подчеркнул он.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Кроме того, Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица заявил, что намерение РФ подрывает основные принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.