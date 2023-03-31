Лукашенко заявил, что "настоятельно активизирует" переговоры с Путиным о возвращении в Беларусь ядерного оружия, вывод которого "подписали безумцы"

Лукашенко считает, что "на горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", и требует возвращения в Беларусь ядерного оружия Фото: president.gov.by

"В складывающихся обстоятельствах мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России [Владимиром] Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии – никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено", – заявил Лукашенко

Он добавил, что "не пытается кого-то запугивать или шантажировать", а хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".

"Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, обязательство вывода которого тогда еще, до меня, подписали безумцы?" – спросил Лукашенко.

При этом он отметил, что тогда "был подвергнут жесточайшему давлению со стороны не только Запада, но и со стороны президента России".

"Я как сейчас помню, он говорит: "Ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки..." Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии", – рассказал политик.

Говоря о войне России с Украиной, в развязывании которой Лукашенко обвинил "США и их сателлитов", он также заявил, что "на горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами", и призвал к перемирию и "переговорам без предварительных условий".