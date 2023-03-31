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Лукашенко заявил, что "настоятельно активизирует" переговоры с Путиным о возвращении в Беларусь ядерного оружия, вывод которого "подписали безумцы"

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Лукашенко считает, что "на горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", и требует возвращения в Беларусь ядерного оружия
Лукашенко считает, что "на горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", и требует возвращения в Беларусь ядерного оружия
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен вернуть в страну ядерное оружие из-за якобы нарушения Западом гарантий, которые были даны под его вывод в 1990-х годах. Об этом Лукашенко сказал 31 марта в послании белорусскому народу и Национальному собранию, которое транслировал канал "БелРос 3.0".

"В складывающихся обстоятельствах мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России [Владимиром] Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии  никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено",  заявил Лукашенко

Он добавил, что "не пытается кого-то запугивать или шантажировать", а хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".

"Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, обязательство вывода которого тогда еще, до меня, подписали безумцы?" – спросил Лукашенко.

При этом он отметил, что тогда "был подвергнут жесточайшему давлению со стороны не только Запада, но и со стороны президента России".

"Я как сейчас помню, он говорит: "Ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки..." Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии", – рассказал политик. 

Говоря о войне России с Украиной, в развязывании которой Лукашенко обвинил "США и их сателлитов", он также заявил, что "на горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами", и призвал к перемирию и "переговорам без предварительных условий".

Контекст:

25 марта президент страны-агрессора Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. Строительство хранилища на территории Беларуси планируют закончить до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по его словам, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за объявления России о возможном размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, война России против Украины
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